El estudio de animación japonés Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026
Los galardones se entregarán en octubre en Oviedo.
Poco a poco se van conociendo los galardonados de los Premios Princesa de Asturias que se entregarán en octubre en Oviedo. Después de que la semana pasada Patti Smith fuera reconocida con el Princesa de Asturias de las Artes, este miércoles la Fundación ha anunciado un nuevo galardón.
Se trata del Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, con el que será reconocido el estudio de animación japonés Studio Ghibli, conocido por títulos como El Viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke.