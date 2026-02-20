El Polly Pocket de 'Los Bridgerton' incluye el primer baile de la temporada 4: así son las figuras de Benedict y Sophie

Lala Chus y Ana Locking asisten al baile de máscaras de la temporada 4 de "Bridgerton" en el Casino de Madrid el 17 de febrero de 2026 en Madrid, España.

La cuarta temporada de 'Los Bridgerton', dividida en dos partes, ha supuesto toda una revolución entre sus fans (e incluso fuera de la comunidad). El estreno de la segunda parte (que se celebró con un baile de máscaras en el Casino de Madrid) acaparó prácticamente todas las redes sociales, dejando al público algo dividido por los looks de los asistentes, que iban con vestimentas extravagantes y máscaras llamativas.

Debido al éxito de la serie, la línea de muñecas y accesorios Polly Pocket, vendida por la compañía Mattel Inc, ha decidido unirse con Netflix y Shondaland para lanzar una versión de sus clásicos juguetes inspirada en el universo Bridgerton.

La línea, lanzada el pasado diez de febrero, incluye cinco muñecas, varios sets de la serie y algunos accesorios temáticos. Algunas de las figuras que han realizado en versión de juguete (entre las que se incluye la nueva pareja de esta temporada: Sophie y Benedict) son la Reina Charlotte, Lady Penelope Bridgerton, Sir Colin Bridgeton, Lady Sophie y Sir Benedict Bridgerton, tal y como han explicado desde la propia compañía en un comunicado.

Respecto a sus accesorios, se pueden encontrar el sillón de la reina Carlota, la caja abierta o el Salón de Baile. Todos ellos llevan "el refinamiento, la emoción y el universo romántico de la serie a una miniatura de colección", según agregó la marca. "Los fans se deleitarán con los huevos de Pascua que se encuentran por todo el compacto, además de cinco micropersonajes que pueden encajar en diversas escenas", han señalado.

La colección (que lleva el nombre 'Polly Pocket Bridgerton Compact') tiene una edad recomendada de más de 4 años y ya se encuentra disponible en las tiendas por internet y próximamente en las físicas. Se puede adquirir desde el pasado 10 de febrero por un precio de 57 € en Mattel Creations o por 74,95 € en la tienda de Netflix. Eso sí, desde la empresa advierten que tanto los colores y las decoraciones "pueden variar".