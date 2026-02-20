La AEMET confirma la llegada del buen tiempo pero avisa de cuándo pueden volver las lluvias

War is over que diría la canción, o por lo menos de momento. La primavera trompetera se aproxima al país después de semanas donde las nubes han eclipsado cualquier rayo de luz y las lluvias han protagonizado cada uno de los días.

La semana del 23 de febrero y el 1 de marzo tendrá temperaturas superiores a las habituales en estas fechas del año, lo que puede suponer un cambio de ciclo después de semanas pasadas por agua. Sin embargo, no todo está decidido. La incertidumbre de las próximas tres semanas es un ingrediente básico que podrá alternar cualquier previsión.

Durante los primeros días, podrán superarse hasta los 25 grados, según ha adelantado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en diferentes puntos de la geografía mediterránea. Aunque la incertidumbre sigue presente, el miércoles podrían llegar nuevos frentes con posibles precipitaciones en la parte del norte y oeste de la península.

La siguiente semana es la que alberga las mayores dudas en relación al clima, como suele ser costumbre en este tipo de pronósticos. Del 2 al 8 de marzo, con la información actualizada de la AEMET, la temperatura podría aproximarse más a las habituales a estas alturas del año.

Dentro de esa incertidumbre, existe la posibilidad de que a lo largo de esa semana se concentren precipitaciones a lo largo de la península, aunque cabe recordar que esto es una primera pincelada de lo que puede llegar a pasar. Igual vuelven las lluvias, igual se mantiene la subida de temperaturas.

Pero antes de pensar en lo que puede suceder en dos semanas, lo seguro es que la semana que viene el sol volverá a protagonizar la vida de la península con temperaturas más cálidas de lo habitual.

Para la semana del 9 al 15 de marzo todavía es pronto para realizar cualquier tipo de diagnóstico con lo que habrá que esperar a los próximos días para poder determinar cuál será el tiempo que aceche en esa semana.