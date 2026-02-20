Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La historia tras la impactante foto del exprincipe Andrés abandonando la comisaría
La historia tras la impactante foto del exprincipe Andrés abandonando la comisaría

La instantánea fue tomada por Phil Noble, un reportero gráfico de la agencia Reuters.

El expríncipe Andrés, tras salir de comisaría
El expríncipe Andrés, tras salir de comisaríaREUTERS

Tras diez horas de arresto, Andres Mountbatten Windsor abandonó la comisaría de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), alrededor de las 20.30 horas después de prestar declaración y a la espera de los siguiente movimientos que ordene la justicia británica. El hermano de Carlos III fue detenido el día de su 66º cumpleaños bajo "sospecha de mala conducta en un cargo público" por revelar información confidencial al pedófilo Jeffrey Epstein.

A partir de ese momento, una fotografía dio la vuelta al mundo y ha ocupado la portada de la mayoría de los medios: el expríncipe Andrés en la parte trasera del coche, recostado, con las manos cruzadas, los ojos muy abiertos —uno de ellos rojo por el flash— y una mirada angustiada y en shock. En palabras de la que fuera secretaria de prensa de Isabel II Ailsa Anderson a la BBC, el expríncipe "parecía aturdido, parecía conmocionado, estaba encorvado".

La fotografía del día fue tomada por un reportero gráfico de la agencia Reuters Phil Noble, que condujo seis horas su coche hasta la comisaría de Aylsham sin saber dónde se encontraba el hermano del rey exactamente, pues podría estar en cualquiera de las 20 comisarias de Norfolk. 

Estuvo horas y horas sin hacer anda, y ya se dirigía al hotel cuando vio aparecer los coches de Mountbatten-Windsor, así que dio la vuelta y pudo cruzarse con dos vehículos que salían a toda velocidad. En el primero iban policías y en el segundo el expríncipe Andres. Disparó seis fotos y solo una era publicable, la que ha dado la vuelta al mundo.

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

