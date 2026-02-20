La historia tras la impactante foto del exprincipe Andrés abandonando la comisaría

Tras diez horas de arresto, Andres Mountbatten Windsor abandonó la comisaría de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), alrededor de las 20.30 horas después de prestar declaración y a la espera de los siguiente movimientos que ordene la justicia británica. El hermano de Carlos III fue detenido el día de su 66º cumpleaños bajo "sospecha de mala conducta en un cargo público" por revelar información confidencial al pedófilo Jeffrey Epstein.

A partir de ese momento, una fotografía dio la vuelta al mundo y ha ocupado la portada de la mayoría de los medios: el expríncipe Andrés en la parte trasera del coche, recostado, con las manos cruzadas, los ojos muy abiertos —uno de ellos rojo por el flash— y una mirada angustiada y en shock. En palabras de la que fuera secretaria de prensa de Isabel II Ailsa Anderson a la BBC, el expríncipe "parecía aturdido, parecía conmocionado, estaba encorvado".

La fotografía del día fue tomada por un reportero gráfico de la agencia Reuters Phil Noble, que condujo seis horas su coche hasta la comisaría de Aylsham sin saber dónde se encontraba el hermano del rey exactamente, pues podría estar en cualquiera de las 20 comisarias de Norfolk.

Estuvo horas y horas sin hacer anda, y ya se dirigía al hotel cuando vio aparecer los coches de Mountbatten-Windsor, así que dio la vuelta y pudo cruzarse con dos vehículos que salían a toda velocidad. En el primero iban policías y en el segundo el expríncipe Andres. Disparó seis fotos y solo una era publicable, la que ha dado la vuelta al mundo.