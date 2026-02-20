El Supremo de EEUU declara ilegales la mayoría de los aranceles de Trump

Mazazo para Donald Trump. El Tribunal Supremo de EEUU ha declarado ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense contra medio mundo.

Para el alto tribunal, Trump se excedió en sus funciones y poderes como presidente al ejecutar aranceles a los socios comerciales de EEUU sin la autorización "clara" de la Cámara de Representantes del país.

El mandatario se apoyó en una ley de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés), algo que ha refutado el presidente del Supremo, John G. Roberts, Jr., alegando que esa norma "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

"El presidente ejerce la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. En vista de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla, ha justificado John G. Roberts Jr..

El fallo supone no solo una revolución en lo político, sino que llena el futuro inmediato de EEUU de interrogantes. Con la certeza de que se abre una batalla legal de difícil conclusión, muchas empresas afectadas por los impuestos a las importaciones podrían reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos estos meses

La palabra favorita de Trump... y de su Administración

Desde que el magnate republicano lanzase su campaña de aranceles a bombo y platillo en el llamado 'Día de la Liberación', EEUU ha ido aplicando impuestos especiales a las importaciones de bienes de otros países. La política comercial ha vivido en un constante vaivén porcentual, según el grado de acercamiento o alejamiento de Trump con el gobierno de turno.

Tanto el mandatario como todo su equipo han bendecido desde su regreso a la Casa Blanca la idoenidad de una política tarifaría que abriría una "era dorada" para EEUU con una "lluvia" de miles y miles de millones, obligando a decenas de naciones y actores globales como la Unión Europea a negociar y, finalmente, postrarse a las exigencias de Washington.

Tal era la entrega de Donald Trump a los aranceles que llegó a señalar, ufano, que esa —tariff, en inglés— era su palabra favorita, superando a 'amor' o 'paz'.

Para llevarlos a cabo, Trump invocó poderes especiales de emergencia aprovechando una norma de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, donde no se mencionaba la figura de los 'aranceles'.

Su decreto, que le permitía ejecutar los impuestos sin pasar por el Congrreso, han venido siendo recurrentemente rechazados por diferentes tribunales, también por 12 estados y por numerosas empresas afectadas, hasta llegar ahora al Supremo.

El Supremo da la vuelta a su mayoría 'trumpista'

El fallo del Tribunal Supremo es una enmienda a la gran medida gubernativa de Donald Trump. Para más inri ocurre en una corte con mayoría conservadora y por ello, previsiblemente más cercana a las políticas del 47º presidente de EEUU.

Consciente del ruido de voces contra sus aranceles en el Alto Tribunal, hace semanas Trump admitía que si recibía un fallo en contra "estaríamos jodidos" por suponer un "completo desastre".

La Administración Trump había dejado caer que esa derrota supondría deshacer numerosos y cuantiosísimos acuerdos comerciales internacionales y abriría la puerta a tener que pagar sumas muy elevadas a los importadores en concepto de reembolsos.

Los temores del presidente eran fundados: el 'no' a la mayoría de aranceles de Trump han caído por 6-3 en el Supremo, curiosamente un resultado inverso a la mayoría de jueces nombrados por los republicanos frente a los elegidos por los demócratas.