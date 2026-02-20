Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El Supremo de EEUU declara ilegales la mayoría de los aranceles de Trump
Global
Global

El Supremo de EEUU declara ilegales la mayoría de los aranceles de Trump

El alto tribunal, pese a contar con mayoría conservadora, determina que Trump ha excedido sus poderes al imponer los gravámenes sin la autorización expresa del Congreso. El propio presidente advertía recientemente de los riesgos de un posible 'no' del Supremo que ahora se confirma.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, pensativo
Donald Trump, pensativoAnadolu via Getty Images

Mazazo para Donald Trump. El Tribunal Supremo de EEUU ha declarado ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense contra medio mundo. 

Para el alto tribunal, Trump se excedió en sus funciones y poderes como presidente al ejecutar aranceles a los socios comerciales de EEUU sin la autorización "clara" de la Cámara de Representantes del país. 

El mandatario se apoyó en una ley de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés), algo que ha refutado el presidente del Supremo, John G. Roberts, Jr., alegando que esa norma "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

"El presidente ejerce la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. En vista de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla, ha justificado John G. Roberts Jr..

El fallo supone no solo una revolución en lo político, sino que llena el futuro inmediato de EEUU de interrogantes. Con la certeza de que se abre una batalla legal de difícil conclusión, muchas empresas afectadas por los impuestos a las importaciones podrían reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos estos meses

La palabra favorita de Trump... y de su Administración

Desde que el magnate republicano lanzase su campaña de aranceles a bombo y platillo en el llamado 'Día de la Liberación', EEUU ha ido aplicando impuestos especiales a las importaciones de bienes de otros países. La política comercial ha vivido en un constante vaivén porcentual, según el grado de acercamiento o alejamiento de Trump con el gobierno de turno. 

Tanto el mandatario como todo su equipo han bendecido desde su regreso a la Casa Blanca la idoenidad de una política tarifaría que abriría una "era dorada" para EEUU con una "lluvia" de miles y miles de millones, obligando a decenas de naciones y actores globales como la Unión Europea a negociar y, finalmente, postrarse a las exigencias de Washington. 

Tal era la entrega de Donald Trump a los aranceles que llegó a señalar, ufano, que esa —tariff, en inglés— era su palabra favorita, superando a 'amor' o 'paz'.

Para llevarlos a cabo, Trump invocó poderes especiales de emergencia aprovechando una norma de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, donde no se mencionaba la figura de los 'aranceles'. 

Su decreto, que le permitía ejecutar los impuestos sin pasar por el Congrreso, han venido siendo recurrentemente rechazados por diferentes tribunales, también por 12 estados y por numerosas empresas afectadas, hasta llegar ahora al Supremo.

El Supremo da la vuelta a su mayoría 'trumpista'

El fallo del Tribunal Supremo es una enmienda a la gran medida gubernativa de Donald Trump. Para más inri ocurre en una corte con mayoría conservadora y por ello, previsiblemente más cercana a las políticas del 47º presidente de EEUU. 

Consciente del ruido de voces contra sus aranceles en el Alto Tribunal, hace semanas Trump admitía que si recibía un fallo en contra "estaríamos jodidos" por suponer un "completo desastre". 

La Administración Trump había dejado caer que esa derrota supondría deshacer numerosos y cuantiosísimos acuerdos comerciales internacionales y abriría la puerta a tener que pagar sumas muy elevadas a los importadores en concepto de reembolsos.

Los temores del presidente eran fundados: el 'no' a la mayoría de aranceles de Trump han caído por 6-3 en el Supremo, curiosamente un resultado inverso a la mayoría de jueces nombrados por los republicanos frente a los elegidos por los demócratas.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global