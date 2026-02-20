Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El gran experto del sueño responde a si es mejor dormir con calcetines o sin ellos
Salud
Salud

El gran experto del sueño responde a si es mejor dormir con calcetines o sin ellos 

Eduard Estivill da una contestación inapelable.  

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona durmiendo con calcetines y el doctor Eduard Estivill.
Una persona durmiendo con calcetines y el doctor Eduard Estivill.GETTY / Eduard Estivill

El doctor Eduard Estivill, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, con la especialidad de Neurofisiología Clínica y Pediatría, director de la Clínica del Sueño Estivill del Instituto Universitario USP Dexeus de Barcelona y coordinador de la Unidad de Sueño del Hospital General de Cataluña, ha respondido a la clásica pregunta: ¿hay que dormir con calcetines o sin ellos?

"Cuando nosotros éramos pequeños, la gente de mi edad teníamos que dormir con calcetines porque hacía mucho frío y la verdad es que sabemos que a quienes los pies los tienen fríos porque les cuesta empezar a dormir precisamente por esta razón, porque tienen los pies fríos", señala. 

Estivill asegura que, en esos casos, "es bueno utilizar los calcetines": "Que después, si os fijáis, nos los sacamos muchas veces sin darnos cuenta".

"No os peleéis"

"El problema siempre está, cuando se duerme en pareja, en que uno tiene una temperatura corporal y otro tiene otra. Uno necesita una sábana más tupida, otro necesita una manta, otro necesita solamente una sábana y aquí empiezan las discusiones", admite el experto.

Ante esos casos, Estivill recomienda ser "lógicos": "Cada uno que haga lo que le parezca mejor. Si tenéis los pies fríos cuando os vais a acostar, poneos calcetines. Después ya los sacáis y podéis dormir tranquilamente. No os peleéis por esta situación". 

Las ventajas de los calcetines 

Mar De Carlo, consultora del sueño, ya ha señalado alguna vez que llevar calcetines en la cama tiene muchos beneficios porque pueden ayudarte a conciliar el sueño más rápidamente y a permanecer dormido durante más tiempo gracias a un proceso denominado vasodilatación distal.

Además, algunos estudios señalan que los voluntarios que llevaban calcetines se dormían 7,5 minutos más rápido, dormían 32 minutos más y se despertaban una proporción de 7,5 veces menos que los que no llevaban calcetines.

"Una temperatura corporal más baja suele preceder a la sensación de sueño, y las pruebas sugieren que utilizar calcetines u otros métodos para calentar los pies puede reducir la temperatura corporal central y ayudar a conciliar el sueño más rápidamente", corrobora la Sleep Foundation.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO