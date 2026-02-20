El gran experto del sueño responde a si es mejor dormir con calcetines o sin ellos 

El doctor Eduard Estivill, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, con la especialidad de Neurofisiología Clínica y Pediatría, director de la Clínica del Sueño Estivill del Instituto Universitario USP Dexeus de Barcelona y coordinador de la Unidad de Sueño del Hospital General de Cataluña, ha respondido a la clásica pregunta: ¿hay que dormir con calcetines o sin ellos?

"Cuando nosotros éramos pequeños, la gente de mi edad teníamos que dormir con calcetines porque hacía mucho frío y la verdad es que sabemos que a quienes los pies los tienen fríos porque les cuesta empezar a dormir precisamente por esta razón, porque tienen los pies fríos", señala.

Estivill asegura que, en esos casos, "es bueno utilizar los calcetines": "Que después, si os fijáis, nos los sacamos muchas veces sin darnos cuenta".

"No os peleéis"

"El problema siempre está, cuando se duerme en pareja, en que uno tiene una temperatura corporal y otro tiene otra. Uno necesita una sábana más tupida, otro necesita una manta, otro necesita solamente una sábana y aquí empiezan las discusiones", admite el experto.

Ante esos casos, Estivill recomienda ser "lógicos": "Cada uno que haga lo que le parezca mejor. Si tenéis los pies fríos cuando os vais a acostar, poneos calcetines. Después ya los sacáis y podéis dormir tranquilamente. No os peleéis por esta situación".

Las ventajas de los calcetines

Mar De Carlo, consultora del sueño, ya ha señalado alguna vez que llevar calcetines en la cama tiene muchos beneficios porque pueden ayudarte a conciliar el sueño más rápidamente y a permanecer dormido durante más tiempo gracias a un proceso denominado vasodilatación distal.

Además, algunos estudios señalan que los voluntarios que llevaban calcetines se dormían 7,5 minutos más rápido, dormían 32 minutos más y se despertaban una proporción de 7,5 veces menos que los que no llevaban calcetines.

"Una temperatura corporal más baja suele preceder a la sensación de sueño, y las pruebas sugieren que utilizar calcetines u otros métodos para calentar los pies puede reducir la temperatura corporal central y ayudar a conciliar el sueño más rápidamente", corrobora la Sleep Foundation.