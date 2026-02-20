"Chollos rurales por 70.000 euros": la campaña en Países Bajos para que los europeos ricos compren la España vaciada

No, esta casa no aparece en el catálogo de venta, pero quedaba muy bien para ilustrar el artículo

Escaparse del barullo de la gran ciudad y disponer de tu propio espacio en un pequeño pueblo. Lo que parece el comienzo de un anuncio inmobiliario idílico para comprarte una casa con parcela en un pequeño enclave es, en realidad, una campaña que gana fuerza en Países Bajos. Pero no hablan de ningún pueblecito a las fueras de Ámsterdam o Róterdam, no; hablan de la España Vaciada.

La prensa neerlandesa se ha hecho hecho de las últimas publicaciones del portal inmobiliario Idealista en relación a las viviendas rurales a la venta por precios muy bajos —especialmente si los comparamos con el mercado actual en España—en zonas de Galicia, Asturias, Gran Canaria, Almería o Castellón.

El anuncio que publica el medio Spanje vandaag, centrado en noticias sobre España, detalla oportunidades desde algo menos de 70.000 euros. En concreto, una vivienda en Serracín, una pedanía de Riaza (Segovia) de unos 80 metros cuadrados y dos plantas por 69.500 euros.

Chollos, pero primero asegúrate: el consejo desde Países Bajos

De lo que advierte el medio holandés es de que si de verdad quieres una casita en mitad de la España Vaciada te asegures bien previamente de su estado y también de la normativa local para construir o reformar.

Cuestiones legales y posibles reformas al margen, desde Países Bajos lo tienen claro: optar por una casa rural en España puede ofrecer no solo una casa de vacaciones, sino también una residencia permanente.

Ofertas hay para todos los gustos en el amplio catálogo de Idealista. Por ejemplo, en Sorbas (Almería) se pone a la venta una vivienda con 140 metros cuadrados construidos y unos 110 m2 habitables, con dos dormitorios, dos baños y una parcela de 100 metros por 75.000 euros.

Por un precio idéntico hay disponible otra casa rústica en Mayorga (Valladolid) con 140 m2 distribuidos en tres plantas y con terraza, piscina y jardín. Algo diferentes son las ofertas en Caso (Asturias) o Gáldar (Gran Canaria), donde se ofertan viviendas de unos 45-50 m2 por cerca de 80.000 euros. En el 'caso' de Caso la casita tiene vistas panorámicas y una parcela asociada de nada menos que 6.500 metros cuadrados.

Galicia ocupa un capítulo especial en este catálogo de viviendas rurales con dos grandes inmuebles en As Somozas (A Coruña) y Ourol (Lugo), de múltiples dormitorios, parcelas alrededor de la vivienda y entre 165 y 183 metros cuadrados puramente de casa por una horquilla de precios entre 85.000 y 89.000 euros.