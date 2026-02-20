Cristiana, armada y antimigración: el precio que la derecha americana exige a Europa para no romper la alianza

No es una amenaza explícita de ruptura, pero sí una condición cada vez menos disimulada: Washington seguirá comprometido con la OTAN y con la seguridad del continente… siempre que Europa cambie.

El aplauso -breve pero elocuente- que recibió el secretario de Estado Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich no fue un gesto protocolario. Fue la señal de que algo se ha desplazado. Hace apenas una década, un discurso que apelara a reforzar fronteras, recuperar músculo industrial, priorizar la nación frente a las instituciones multilaterales y reivindicar la herencia cristiana de Occidente habría sido escuchado con cortesía distante por muchas élites europeas. Hoy, en cambio, parte de ese auditorio se pone en pie.

El afecto condicionado

La idea central no es que la derecha estadounidense desprecie a Europa. Más bien al contrario: la admira, pero a una Europa distinta. A una Europa que recuerde más a su pasado imperial, más homogénea culturalmente, más confiada en su identidad religiosa y menos dependiente del Estado del bienestar y de la regulación comunitaria.

Ese es el "trato":

Control estricto de la inmigración para frenar tensiones sociales y políticas

Rearme sostenido y mayor gasto en defensa

Reindustrialización y desregulación frente a lo que consideran una deriva burocrática

Reivindicación cultural cristiana como pegamento civilizatorio

A cambio, Estados Unidos seguiría siendo el garante último de la seguridad europea frente a Rusia o cualquier otra amenaza.

El dilema para Bruselas, Berlín o París no es menor. Pueden asumir parte de ese giro -algo que ya se intuye en ciertos gobiernos-, esperar a que el ciclo político estadounidense cambie o explorar una mayor autonomía estratégica buscando socios alternativos, desde India hasta potencias regionales emergentes.

Una memoria selectiva

El problema es que la exigencia estadounidense no llega en un vacío histórico. Tras 1945, Washington desempeñó un papel decisivo en la reconstrucción europea, pero también en su transformación. Bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, la presión sobre Winston Churchill para acelerar la descolonización británica fue evidente. Más tarde, Dwight D. Eisenhower dejó claro, durante la crisis de Suez, que ni Londres ni París actuarían ya como potencias imperiales autónomas.

La construcción europea -desde la Comunidad del Carbón y del Acero hasta la actual Unión- contó con respaldo estadounidense porque servía a un objetivo estratégico: estabilizar el continente frente a la Unión Soviética y evitar el retorno de rivalidades nacionales. Pero ese mismo proceso implicó una cesión progresiva de soberanía y una redefinición del papel global de Europa.

Hoy, cuando algunos conservadores estadounidenses reprochan a Europa su "debilidad" o su exceso de regulación, pasan por alto que buena parte de esa arquitectura fue alentada por Washington. Incluso en la posguerra fría, durante la era de George W. Bush, la relación fue ambivalente: cooperación en la OTAN, sí, pero también tentaciones de actuar al margen de las capitales europeas cuando convenía.

La paradoja es evidente. Se pide a Europa que recupere ambición estratégica y orgullo nacional, pero dentro de un marco diseñado en gran medida para diluir esos impulsos.

¿Qué Europa quiere Washington?

Ni siquiera dentro de la derecha estadounidense hay unanimidad. El discurso oficial, como el de Rubio en Múnich, dibuja una Europa:

Militarmente robusta

Económicamente dinámica

Culturalmente afirmada

Capaz de compartir cargas y liderazgo

Sin embargo, en ciertos sectores populistas aflora otra imagen más ambigua: una Europa introspectiva, celosa de sus fronteras, menos implicada en aventuras globales y más centrada en preservar tradiciones locales. Una especie de continente-museo, atractivo para el turismo y para la nostalgia cultural, pero sin grandes aspiraciones geopolíticas propias.

La pregunta incómoda es si Washington abrazaría de verdad una Europa gaullista, autónoma y con voz propia, o si preferiría un socio disciplinado que asuma más gastos sin cuestionar la primacía estratégica estadounidense.

El precio de la continuidad

Cuando Rubio afirmó en Múnich que "no queremos aliados débiles", la frase sonó a garantía. Pero la historia transatlántica deja un poso de ambivalencia. Desde la Guerra Fría hasta la era de Donald Trump, los mensajes enviados a Europa han oscilado entre el compromiso firme y el reproche impaciente.

El verdadero precio de mantener intacta la alianza no es solo presupuestario. Es político y cultural. Supone redefinir qué significa hoy ser europeo en un contexto de competencia global y polarización interna.

Aceptar el trato implicaría virar hacia un modelo más soberanista, más identitario y más centrado en la defensa. Rechazarlo, en cambio, abriría la puerta a una relación más fría y transaccional con Washington.

En el fondo, la cuestión no es si Europa quiere seguir aliada con Estados Unidos. La pregunta es otra: ¿está dispuesta a transformarse para seguir siéndolo en los términos que hoy impone la derecha americana?