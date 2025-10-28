Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El pueblo de Mallorca donde un genio de la música pasó una corta temporada para curar su frágil salud
Cultura

Cultura

El pueblo de Mallorca donde un genio de la música pasó una corta temporada para curar su frágil salud

Sus calles, casas de piedra y entorno natural cautivaron al compositor.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
La estancia del compositor Frédéric Chopin, en el Museo de Chopin, durante su estancia en la localidad de ValldemossaGetty Images

Enclavado en la Serra de Tramuntana, la joya montañosa de Mallorca declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, el pueblo de Valldemossa recuerda el invierno del siglo XIX en el que el joven Frédéric Chopin eligió la isla como refugio para intentar mejorar su salud. Sus calles empedradas, sus casas de piedra y su entorno natural cautivaron a uno de los genios más grandes de la música universal.

El compositor polaco llegó a la Cartuja de Valldemossa a finales de 1838 acompañado de la escritora George Sand, con la esperanza de que el clima mediterráneo y la calma del lugar aliviaran su delicado estado físico a causa de la tuberculosis. La pareja ocupó varias estancias del antiguo monasterio del siglo XIV, hoy convertido en museo, y vivieron una temporada breve pero intensa que quedó recogida en los relatos de Sand.

Fue precisamente en la Cartuja donde Chopin trabajó en buena parte sus obras más populares, entre ellas los Preludios Op. 28, piezas que reflejan la mezcla de belleza y melancolía que marcó aquel periodo. El sonido del piano y la furia del clima montañoso todavía parecen resonar en las habitaciones donde el compositor escribió algunos de sus compases más recordados en la historia de la música.

Su legado sigue vivo

Aunque la atmósfera era inspiradora en cuanto a creatividad musical se refiere, lo cierto es que el invierno mallorquín no resultó ser tan sanador como se esperaba. La humedad y los cambios climáticos agravaron la enfermedad de Chopin y la estancia acabó siendo más un episodio de lucha por la salud que un simple retiro artístico. Las páginas de Sand subrayan cómo aquel episodio condicionó tanto la vida personal del compositor como su producción creativa.

Hoy la Real Cartuja aún conserva la celda número 4 donde Chopin se alojó y compuso frente a un piano Pleyel traído expresamente desde Francia. El edificio ha sido reconvertido en el Museo Chopin y hoy alberga cartas, retratos y objetos personales que inspiraron al músico, atrayendo a aficionados de la música y a turistas curiosos. Estas reliquias transforman Valldemossa en un sitio de peregrinación cultural que combina paisaje, historia y patrimonio musical.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

El legado musical perdura hasta la actualidad, ya que cada año el pueblo celebra el Festival Chopin de Valldemossa, un evento internacional que honra la figura del compositor y reúne a pianistas de todo el mundo. Más allá de su vínculo con Chopin, la localidad ofrece miradores, calles empedradas y sabores tradicionales, como la conocida coca de patata, que completan la experiencia del visitante.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco