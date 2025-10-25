El plan de 2,5 millones de euros y 2.600 trampas de las Baleares para acabar con la amenaza de la serpiente invasora

Las serpientes invasoras se han convertido en un problema en las Islas Baleares. El Gobierno Balear ha iniciado un nuevo plan, para el que se han destinado unos 2,5 millones de euros y desplegado más de 2.600 trampas, para hacer frente a la llegada ilegal de serpientes y evitar su presencia.

De hecho, el personal del puerto de Palma ya ha recibido formación por parte de expertos en fauna salvaje para intentar frenar esta situación y que aprendan las normas sobre las especies protegidas, como la lagartija endémica. Tan solo en Mallorca se han instalado cerca de 375 trampas para proteger aquellas zonas más vulnerables.

Estos cursos se han ofrecido en toda la isla, desde Eivissa, hasta Mallorca, pasando por Menorca, con el objetivo de que la policía portuaria se encuentre capacitada para detectar los cargamentos que sean sospechosos de contener serpientes y conocer los plazos legales para la importación de algunos árboles, como los olivos o los robles.

De este modo, los viveros y centros de jardinería deberán colocar las trampas entre el 1 de abril y el 30 de octubre, algo que los inspectores medioambientales han estado vigilando y comprobando en los diferentes puntos de venta de plantas.

Cabe destacar que la campaña de este año ha sido mucho mayor que la de años pasados, e incluso supone el triple de lo invertido en el periodo 2020-2023, lo que significa que las autoridades han elevado su número de trampas en un 35% con respecto a 2024 e incluso lo han cuadriplicado con respecto a hace cinco años.

Finalmente, la conservación de especies como la lagartija pitiusa, el Gobierno ha creado 18 reservas urbanas en parques y escuelas con los que pretende dar cobijo a estos animales. También planea levantar cuatro refugios seguros para reintroducir lagartijas criadas en cautiverio en tierras públicas.