En 'The Guardian' no salen de su asombro ante esta serie española: "Deja a las demás como si las hubiera escrito una IA"

Después de triunfar en España en 2024, 'Los años nuevos' se ha estrenado a nivel internacional en Mubi.  

Uxía Prieto
Escena de 'Los años nuevos'
Escena de 'Los años nuevos'

Una pareja cada Nochevieja durante diez años. Esa es la premisa de Los años nuevos, la serie de Rodrigo Sorogoyen que se estrenó en Movistar+ a finales de 2024 y sigue la historia de Ana y Óscar, dos jóvenes que se enamoran al cumplir 30. 

A lo largo de la siguiente década, cada Nochevieja el espectador descubre cómo avanza su relación a través de los problemas de convivencia, las mudanzas, las adicciones o la vocación. 

Los años nuevos conquistó a los espectadores en el momento de su estreno y, de hecho, esta Nochevieja no fueron pocos los tuiteros que se preguntaron qué sería de los protagonistas este año. Ahora la serie ha llegado a la plataforma Mubi, donde el público a nivel internacional está descubriendo la historia de Ana y Óscar. 

Es el caso de Elle Hunt, periodista del diario británico The Guardian, que ha escrito un artículo sobre la serie deshaciéndose en halagos hacia ella. "Es raro ver una historia de ficción y sentirse genuinamente comprometida en si lo conseguirán o no, y todavía más raro reflejar las turbulencias familiares en una relación", explica la periodista. 

Hunt lamenta que en la mayoría de romances en pantalla van directos al grano y no reflejan los problemas del día a día. "Así que estoy emocionada de encontrarme con una serie que no solo está impregnada de amor de vida real, pero entiende que las recompensas deben ganarse", escribe la autora en su artículo. 

"La miniserie española Los años nuevos hace que cualquier otra serie de amor en televisión parezca escrita por IA. Diría que es cercana a la perfección", opina rotunda Hunt. Además, la periodista la compara con otros títulos como One day o Gente normal, asegurando que si te gustaron estas series, te gustará esta historia creada por Sorogoyen. 

Sexo con naturalidad 

Precisamente uno de los grandes aplausos hace Gente normal fue la forma de trasladar a la pantalla las escenas de sexo, algo que según Hunt también consigue a la perfección Los años nuevos

"Naturalmente, hay mucho sexo y, a pesar de ser explícito, parece sexo de verdad, con maniobras torpes, risas y diferentes niveles de pasión", escribe la periodista sobre cómo han conseguido plasmarlo con naturalidad. 

Es precisamente esa cualidad no solo en las escenas de sexo sino en la forma de abordar cada capítulo y cada aspecto de la relación lo que ha convencido a la periodista, que insiste en que cualquiera se puede sentir reflejado en ellos. 

"Muchos de los altos y bajos de Óscar y Ana despiertan una identificación conmovedora o dolorosa: la emoción de conocer a un extraño y darse cuenta de que la atracción es mutua. La euforia que llega al superar los primeros retos como pareja. Al angustia al darse cuenta de que simplemente el amor quizás no sea suficiente", detalla Hunt.

Dónde ver 'Los años nuevos'

La serie, protagonizada por Iria del Río y Francesco Carril, se estrenó en España en noviembre de 2024 y terminó a finales de diciembre, siendo una de las producciones más comentadas del año. Actualmente, los diez episodios se puede seguir viendo en Movistar+ . 

