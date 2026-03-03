Lo que Bad Gyal dice de la playa de la Barceloneta expone un problema que sirve para toda España 

La cantante catalana Bad Gyal ha dado que hablar en redes sociales al dar su opinión sobre lo que ocurre en la playa de la Barceloneta. La artista ha estado en el podcast Astro Season, del Radio Primavera Sound, y allí ha hablado del turismo en la ciudad condal.

"Tenemos que revivir la Barceloneta", ha empezado diciendo la cantante a modo de declaración de intenciones. La cantante de Vilassar de Mar ha sido tajante y ha apostado por "ocupar" la playa.

"Guiris, ok, pero tendríamos que ocupar la Barceloneta. Vivir en la puta Barceloneta. La gente de aquí no va a la playa, ¿por qué no vamos? Está lleno de guiris, está sucio, porque no sé qué", ha afirmado.

Rio de Janeiro como ejemplo

La cantante ha puesto como ejemplo lo que ocurre en Rio de Janeiro (Brasil) con su playa y ha expuesto que está masificada, como la de Barcelona, pero también es para que disfruten los brasileños.

"Vuelvo a Rio. La playa es de los cariocas. Hay full guiris, hay un montón de turismo. No es incompatible. La playa es de ellos también. Que hay full guiris, que no los vas a echar. Estamos ahí los gringos cuando vamos, pero es de ellos la playa también. Lo viven la experiencia. Cuando sale el sol todos van para la playa", ha añadido.

"En Barcelona tenemos que revivir eso", ha señalado de nuevo la cantante, que ha pedido a todos que el fin de semana de marzo vaya toda la gente a la playa a recuperar lo que es de los barceloneses.

"La puta ciudad es nuestra, la calle es nuestra, el aire de la ciudad es nuestro, el mar de la ciudad es nuestro, las fuentes, los bancos son nuestros", ha dejado como comentario final a su reivindicación.

Un mensaje que se ha viralizado por toda España y que expone cómo están muchas ciudades que tienen un turismo desbocado donde los autóctonos son expulsados de sus barrios.