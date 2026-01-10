"No los conocía": 'Stranger Things' vuelve a poner de moda a Prince y David Bowie

Hace más de una semana que Stranger Things ha terminado, y aún sigue acaparando titulares en los medios de comunicación. Más allá de su éxito como producción cinematográfica, de la fama de sus protagonistas o la obsesión colectiva, la serie ha sacado del cajón de los recuerdos populares canciones ochenteras. Tanto es así, que la serie de Netflix ha vuelto a poner de moda figuras legendarias como la de Prince o Davis Bowie.

Tal y como reza el diario francés Le Parisien, desde el estreno del último episodio el pasado 1 de enero, las escuchas de Heroes, una popular canción de Bowie, han subido un 186% en las plataformas de streaming. Esta misma explosión se ha visto en éxitos mundialmente conocidos de Prince, como When Doves Cry o Purple Rain. Estas canciones han sido utilizadas en la última temporada de la serie.

Más allá de resucitar la nostalgia ochentera, los jóvenes se han sumado a escuchar canciones que han quedado marcadas por generaciones, y ahora, gracias a la serie, vuelven a colarse en las listas de éxitos de las principales plataformas de escucha. Desde su lanzamiento hace más de una década, la serie se ha convertido en referencia y pasión de muchos jóvenes y no tan jóvenes.

La banda sonora de Stranger Things guarda muchos de los tesoros que se escuchaban en la década de los ochenta, y que acompañaron a muchos jóvenes. En la serie se pueden escuchar:

Running Up That Hill (A Deal with God) , de Kate Bush.

, de Kate Bush. Should I Stay or Should I Go , de The Clash.

, de The Clash. Never Ending Story , de Limahl.

, de Limahl. Every Breath You Take , de The Police.

, de The Police. Master of Puppets , de Metallica.

, de Metallica. Time after Time , de Cyndi Lauper.

, de Cyndi Lauper. Material Girl, de Madonna.

La resurreción de 'Running Up That Hill(A Deal with God)'

Si bien Stranger Things ha sacado del cajón del olvido a muchas canciones amenazadas, sin duda, la resurrección de Running up That Hill (A Deal with God), fue explosiva. El hit ochentero de 1985 de la artista británica Kate Bush, ascendió de forma imparable en 2022 tras el estreno de la cuarta temporada de la seria.

Según los datos de Spotify, recogidos por Los40, tras el estreno, hubo un aumento de más de 8700% en los streams globales del tema, escaló hasta el primer puesto en las listas de iTunes y entre los cinco primeros en el top 200 de Spotify.

"Stranger Things es una muy buena serie. Pensé que la canción obtendría cierta atención. Pero nunca imaginé que sería como esto. Es muy emocionante. ¿Pero también es un poco impactante, verdad? Quiero decir... el mundo se ha vuelto loco", confesó Bush en la emisora de radio de la BBC, consultada por el diario La Vanguardia.