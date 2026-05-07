Eva González: "¿El secreto para llevar tanto en televisión? Ni idea, pero venía para un rato y llevo ya 25 años"

Conocimos a Eva González (1980) en un lejano ya 2003, cuando se convirtió en Miss España. Quizá entonces todavía no era consciente, pero había nacido una estrella mediática. La modelo no tardó en centrarse en una carrera en televisión que no ha dejado de crecer hasta lograr ser una de las presentadoras más reconocidas.

La de MasterChef fue una etapa larga e importante para ella, pero cuando le surgió la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto en Atresmedia no lo dudó. Corría el año 2018 cuando dio el sí a presentar La Voz y sus variantes – La Voz Kids y La Voz Senior-, y desde entonces no ha parado.

Ahora se encuentra emocionada ante la séptima temporada de La Voz Kids, que se estrena este sábado 9 de mayo a las 22:00 horas, y motivo por el que hemos tenido la oportunidad de charlar con Eva González, con la que hablamos de las novedades del programa, de sus coaches, de su hijo Cayetano y de una carrera televisiva que suma ya más de dos décadas.

Eva González en la presentación de 'La Voz' Getty Images

¿Qué nos espera en esta nueva temporada de La Voz Kids?

Tenemos novedades como el botón del arrepentimiento, el megabloqueo, que llega a La Voz Kids después de que lo hayamos conocido en la versión de adultos. Y yo veo que todos estos ingredientes que estamos introduciendo en La Voz Kids ha hecho que sea la edición más competitiva y más estratega en cuanto a los coaches.

Ahora que mencionas a los coaches, ¿qué destacarías de cada uno de ellos?

A tres de ellos los tengo muy conocidos ya, sobre todo a Luis Fonsi y a Antonio Orozco. Fonsi ha disfrutado muchísimo porque él nunca había estado en La Voz Kids. Le encanta el formato y la versión infantil le ha sorprendido y lo ha disfrutado mucho. Y luego Antonio, que es un disfrutón total, le encanta el formato y también se lo ha pasado muy bien, aunque no es la primera vez que hacía el Kids. Para Edurne es su segunda vez.

La gran novedad es Ana Mena. Yo creo que se ha visto muy reflejada en los niños porque, aparte de la juventud insultante que tiene, hace muy poquito que ella estuvo en ese mismo sitio. Ana ha sido una niña prodigio y siempre ha estado en televisión. La recuerdo en Canal Sur, en el programa de Juan y Medio, como a Abraham Mateo también. Ha sido muy empática con los niños y los ha acompañado muy bien en ese camino.

La presentadora Eva González con Edurne, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena, coaches de 'La Voz Kids' Atresmedia

¿Cómo te verías si fueras coach ayudante por un programa además de presentadora?

Me sería muy difícil porque yo lo vivo de una manera distinta. Yo conozco a las familias, a los niños, les pongo caras... entonces para mí sería supercomplicado. No sería capaz. Zapatero a tus zapatos, lo mío es presentar. Y además, yo con lo emotiva y sentimental que soy, lo pasaría fatal. No, no podría.

¿Cuál te parece que es el secreto del éxito para que el formato siga funcionando edición tras edición?

El programa lleva más de diez años, que es mucho tiempo. Es un formato que ha sobrevivido a un cambio de cadena y un cambio de presentador. Es muy potente. Yo creo que tiene muchísimos ingredientes. Uno de los principales me parece que es lo coral que resulta. Están los coaches por un lado, estoy yo por otro, está el Monaguillo, los niños... y todos tenemos la misma importancia.

Además es un programa que introduce siempre novedades, al que se le da una vueltita de tuerca más y es muy emotivo. La verdad es que es un formatazo. Soy superafortunada por poder presentarlo.

“Al principio de mi carrera sentí el síndrome de la impostora. Imagínate, una modelo de repente siendo reportera"

¿Y cuál es el secreto de tu propio éxito? No es tan fácil mantenerse como presentadora tantos años como llevas tú...

Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Lo único que te puedo decir es que intento seguir aprendiendo cada día y que el éxito no es mío, sino de todo un equipo con el que sin él, yo evidentemente no haría absolutamente nada. Pero al final miro un poco atrás y digo: 'madre mía, llevo ya 25 años en la tele. Y yo que venía para un rato'.

¿Fue fácil dar el paso de Miss a España y modelo a entrar en la tele?

La verdad es que para mí fue supernatural, porque fue todo en el mismo año. Ya en 2003 empecé a presentar en un programa, precisamente en Antena 3, que se llamaba UHF, entonces para mí todo ha sido muy natural. Es verdad que lo que me catapultó fue Miss España y siempre le estaré agradecida, pero es que empecé muy pronto en la tele. No fue una decisión de decir que después de varios años como modelo o actriz quiero probar otra cosa. Es que es lo que he hecho siempre.

Eva González saltó a la fama en Miss España y pronto dio el salto a televisión Europa Press Entertainment

¿Has sentido el síndrome del impostor cuando has trabajado en la tele?

Sí, claro, sobre todo al principio lo tenía muchísimo más que ahora. Imagínate, una modelo de repente siendo reportera. Que parece mentira, pero es que hace muchos años no había redes sociales. Ahora todo el mundo tiene como más acceso a todo. Pero en ese momento no, y claro que tuve el síndrome del impostor.

Tienes un hijo en edad de participar en ‘La Voz Kids’. ¿Qué te parecería si te dijera que se quiere presentar al programa?

No le han dado al pobre el don del cante, igual que a mí. No creo que me lo diga. A él le gusta mucho la música, porque en casa siempre tenemos música y yo estoy muy vinculada a ella, pero no creo que me diga que le gustaría participar. También te digo que si el niño tuviese talento, el programa sería La Voz Kids porque sé cómo se mueve por dentro, sé cómo cuidamos a los niños y sé cómo se lo pasan de bien los niños. De hecho, ellos no se quieren ir del programa.

“Mi hijo no tiene el don del cante, pero si tuviera talento, 'La Voz Kids' sería el programa perfecto”

Es como cuando llevo a mi hijo al parque y me dice si nos podemos quedar cinco minutos. Pues ellos igual. Se lo están pasando muy bien y se quieren quedar por los compañeros por el planazo, por la experiencia, les da un poco igual lo que es el concurso en sí.

Vamos, que es un programa en el que los padres y madres pueden estar tranquilos...

Tranquilísimos, de verdad. Conozco la tele por dentro y sé cómo tratamos a los niños y sé lo bien que se lo pasan. Yo tranquilísima me quedaría.