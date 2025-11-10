Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde o Nick Cave: el cartel de Mad Cool para celebrar sus 10 años

La fiesta de 10º aniversario del Mad Cool calienta motores. El festival madrileño, que se celebrará del 8 al 11 de julio de 2026 ha anunciado este lunes los cabezas de cartel y un buen puñado de artistas para su próxima edición, que reunirá a más de 70 nombres de primera línea.

Entre ellos, Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde, Nick Cave, Moby, Pulp, The War On Drugs, Wolf Alice, Pixies o Halsey. Además, también estará en el festival la surcoreana Jennie, que acaba de lanzar su debut en solitario al margen de la exitosa banda de K-pop Black Pink.

Este décimo cumpleaños del Mad Cool se celebrará de nuevo en el recinto Ibedrola Music, en el distrito de Villaverde, y llegará con novedades. Los organizadores, tal y como recoge EFE, han informado de que se reducirá de nuevo el aforo con un máximo de 55.000 personas por día.

Además, el festival arrancará una hora más tarde para intentar exponer menos a los asistentes a las altas temperaturas que suele haber durante el mes de julio en Madrid. También habrá una redistribución de escenarios y, según apunta EFE, uno de los grandes desaparecerá para que la movilidad sea más sencilla y se pongan más áreas de descanso, restauración y baños.

La preventa arrancará el próximo 17 de noviembre a las 9:59 horas, con prioridad para los clientes del banco Santander y para los miembros de Mad Cool que tendrán precios especiales tanto en los abonos como en las entradas de día.

Tres días después, el 20 de noviembre, empezará la venta general para el resto de usuarios, que podrán adquirir tanto abonos como entradas de día a partir de las 10 de la mañana.