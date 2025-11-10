Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde o Nick Cave: el cartel de Mad Cool para celebrar sus 10 años
Cultura

Cultura

Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde o Nick Cave: el cartel de Mad Cool para celebrar sus 10 años

El festival madrileño, que se celebrará del 8 al 11 de julio del 2026, ha anunciado este lunes sus los artistas de la próxima edición. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Gente entrando al Mad Cool 2023.Europa Press via Getty Images

La fiesta de 10º aniversario del Mad Cool calienta motores. El festival madrileño, que se celebrará del 8 al 11 de julio de 2026 ha anunciado este lunes los cabezas de cartel y un buen puñado de artistas para su próxima edición, que reunirá a más de 70 nombres de primera línea. 

Entre ellos, Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde, Nick Cave, Moby, Pulp, The War On Drugs, Wolf Alice, Pixies o Halsey. Además, también estará en el festival la surcoreana Jennie, que acaba de lanzar su debut en solitario al margen de la exitosa banda de K-pop Black Pink. 

Este décimo cumpleaños del Mad Cool se celebrará de nuevo en el recinto Ibedrola Music, en el distrito de Villaverde, y llegará con novedades. Los organizadores, tal y como recoge EFE, han informado de que se reducirá de nuevo el aforo con un máximo de 55.000 personas por día. 

Además, el festival arrancará una hora más tarde para intentar exponer menos a los asistentes a las altas temperaturas que suele haber durante el mes de julio en Madrid. También habrá una redistribución de escenarios y, según apunta EFE, uno de los grandes desaparecerá para que la movilidad sea más sencilla y se pongan más áreas de descanso, restauración y baños. 

La preventa arrancará el próximo 17 de noviembre a las 9:59 horas, con prioridad para los clientes del banco Santander y para los miembros de Mad Cool que tendrán precios especiales tanto en los abonos como en las entradas de día. 

Tres días después, el 20 de noviembre, empezará la venta general para el resto de usuarios, que podrán adquirir tanto abonos como entradas de día a partir de las 10 de la mañana. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 