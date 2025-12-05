Historia del cine: de un videoclub a comprar Warner, esto es todo lo que tendrá Netflix a partir de ahora en sus filas

Los DVDs se introducían cuidadosamente en un modesto sobre de correos. A raíz de ahí, se enviaba a los consumidores que lo solicitaban vía internet con una característica muy particular e innovadora para aquellos tiempos: no existían las multas por retraso en la entrega. Corría el año 1997 cuando a Reed Hastings y Marc Randoloh, en California, se les ocurrió empezar este negocio que todos conocemos como Netflix ambientado en los videoclubs de toda la vida, aquellos lugares en los que se alquilaban películas que debían ser devueltas pasado un tiempo. La empresa no tardó ni cinco años en salir a bolsa y, otros cinco después, abrió por primera vez el servicio de streaming compartiendo todos sus contenidos en la nube.

Ahora, 18 años después de aquello, Netflix ha dado uno de los mayores bombazos de la historia del contenido audiovisual comprando Warner Bros. Discovery (WBD) por, nada más y nada menos, 82.700 millones de euros. Un movimiento prácticamente sin precedentes en la industria que tan sólo se puede llegar a equiparar a cuando Disney adquirió Marvel y Lucas Film. Esto supone un cambio de paradigma en tal y como se conocen las plataformas de streaming y para las series y películas que han marcado a innumerables generaciones.

El procedimiento de cómo se repartirán los contenidos y en qué plataformas se podrá ver es todavía un misterio y, aunque pueda parecer que es improbable que todo se junte en la plataforma roja, lo cierto es que la oferta que maneja en estos momentos Netflix es prácticamente inabarcable. En total, incorpora a su parrilla 12.500 largometrajes y 2.400 series, además de todas las producciones que están en marcha y las que podrían venir gracias a la adquisición.

Este movimiento supone una competencia entre los dos reyes prácticamente sin discusión de las plataformas de contenido audiovisual: Disney y Netflix. Lo que pueda pasar en un futuro y qué puedan ofrecer ambos imperios en los próximos años sólo la pantalla será capaz de trasmitirlo, pero hagamos un recuento de qué supone esta histórica adquisición.

Qué añade Netflix a su parrilla

La operación supone que la empresa que comenzó siendo un videoclub en internet incorpore a las productoras de Warner Bros-Motion Picture Group y Warner Bros-Television, DC Studios y la totalidad de la programación de HBO. En roman paladino: prácticamente terminaríamos menos en decir, a excepción de Disney, qué es lo que no tiene Netflix. Aún así, hagamos el recuento.

Queridos amantes de la tierra media, la fantasía y todo lo que está relacionado con el mundo mágico, Netflix se ha apropiado de todo ello. La compañía tendrá a partir de ahora El Señor de los Anillos, incluyendo las series que están dentro de su universo como Los anillos del poder, además del resto de películas ambientadas en los textos de J.R.R Tolkien como El Hobbit. Parafraseando la mítica frase que se encuentra incrustada en el legendario Anillo Único: una plataforma para gobernarlos a todos, una plataforma para encontrarlos, una plataforma para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas.

'El señor de los anillos'. Amazon

Seguimos en tierra de dragones y reyes, se acerca el invierno, y desde Netflix han sido plenamente conscientes de ello: Juego de Tronos se une a la fiesta. Con esta serie, se incluye todo su universo y lo que pueda estar por llegar. La Casa del Dragón, la futura El Caballero de Los Siete Reinos y todas las que se rumorean que podrían llegar a estar en parrilla como Conquista de Aegon y la Reina Nymeria y otras series de animación ligadas a las obras basadas en los libros de George R. R. Martin.

Preparen sus escobas, varitas y horrocruxes. El mágico mundo de Harry Potter también aterriza en Netflix —como propiedad, el reparto de plataformas se desconoce— y, además de sus siete películas, se añade la serie ambientada en el universo de J.K Rowling que se espera que se estrene en 2027. Gran parte de su elenco ya es conocido: Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron) interpretando al mítico trío que personificó la infancia y adolescencia de toda una generación.

Una de las mayores noticias dentro de la noticia, es la histórica competidora de Marvel que pasa a estar entre las filas de Netflix: DC Cómics. Entre su histórico repertorio se encuentra Batman, todo el universo de Gotham y sus míticos villanos como El Joker. Además de Superman, Wonder Woman, Flash, Linterna Verde, Aquaman y, en conjunto, lo que de toda la vida se ha conocido como La Liga de la Justicia.

Viajamos al espacio. "No debo temer. El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que trae la aniquilación total", Dune se incorpora a Netflix y, siguiendo en las distopías, el esquivo de balas a cámara lenta y los obsesos por la ciencia, Matrix o The Big Bang Theory forman parte de la pastilla roja. Los zombis y aquellos que no hayan jugado a los videojuegos y quieran saber qué pasa con Ellie también están de mudanza con The Last of Us. "No creas nada de lo que oigas, ni la mitad de lo que veas", sin embargo, para seguir viendo Los Sopranno, Netflix tendrá la llave.

'The Last of Us'. HBO

Para todos aquellos que saben lo que supone Succesion, la política y el mundo empresarial, además de las dinámicas de poder, ambición, lealtades y cuchillazos por la espalda, también será trasladada a Netflix conjuntamente con una de las series más relevantes e impactantes de los últimos años: Euphoria y su extraordinario elenco, interpretaciones e historia. Por otro lado, la serie de confort por excelencia de toda una generación y el lugar donde muchos deciden esconderse cuando todo se cae y parece que llegas tarde a todos sitios, para escuchar y ver Friends, tu destino también está en manos de la plataforma roja. Como diría Chandler: No soy muy bueno dando consejos, ¿puedo ayudarte con un comentario sarcástico?

A todos estos históricos nombres también hay que añadirle a los Looney Tunes con su mítica Space Jam y las innumerables series que se adscriben a todo ese universo animado. Por si te habías olvidado: "¿Qué hay de nuevo, viejo?". Además, las series que representan la infancia de muchos por parte de Cartoon Networks: Hora de Aventuras, El increíble mundo de Gumball, Ben 10, El Laboratorio de Dexter, Agallas, el perro cobarde, Scooby-Doo... En fin, un abrazo a la generación de los nacidos en los 90 —rompo la cuarta pared para decir que este humilde periodista también está incluido—. Y un sin fin de películas y series más.

Por concluir y según el acuerdo al que han llegado Netflix y Warner, para que todo esto sea efectivo pasaran en torno a 12 y 18 meses, por si queréis hacer un revisionado en lo que queda de tiempo.