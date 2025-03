Israel libera a Hamdam Ballal, codirector palestino del Oscar a Mejor Documental, tras una noche detenido

Hamdan Ballal y Rachel Szor posan con su Óscar a la Mejor Película Documental por "No Other Land", el 2 de marzo de 2025, en Los Ángeles.

Las autoridades israelíes liberaron este martes a primera hora de la tarde a Hamdam Ballal, uno de los directores palestinos del oscarizado documental No Other Land, que pasó la noche detenido tras sufrir una paliza de manos de colonos de Israel en Susiya, la localidad al sur de Cisjordania en la que reside.

"Después de estar esposado toda la noche y haber sido golpeado en una base militar, Hamdam Ballal es libre y está a punto de volver a su casa con su familia", anunció en la red social X el codirector israelí de la cinta Yuval Abraham.

"Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película No other land. Lo golpearon y presenta heridas en la cabeza y el estómago. Los soldados irrumpieron en la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. No hay rastro de él desde entonces", denunció el lunes en su cuenta de X, Yuval Abraham, el codirector israelí de la película.

Según la productora de la película, los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 horas de la tarde de este lunes (16.00 GMT) cuando una decena de colonos israelíes atacaron la aldea palestina, Susiya, de Masafer Yatta, hiriendo a personas y destruyendo propiedades.

No Other Land abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en el hogar del periodista palestino Basel Adra en el conjunto de aldeas en Masafer Yatta, en Cisjordania ocupada, en las que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y que a día de hoy continúan.

El pasado 3 de marzo, la película ganó el Oscar a mejor documental y desde entonces el grupo de activistas palestino-israelí Standing Together han organizado proyecciones en Tel Aviv y otras ciudades por todo el país, después de que el ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, solicitara a los cines de Israel que no exhibieran la película.