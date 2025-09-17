Jane Fonda se despide de Robert Redford con un precioso mensaje: "Defendió una América por la que debemos seguir luchando"

Hollywood está de luto desde este martes después de la muerte de uno de los iconos del cine de la segunda mitad del siglo XX: Robert Redford. Considerado uno de los rebeldes y seductores más recordados de la historia del cine, el actor falleció en su casa de Utah (EEUU) mientras dormía sin una causa aparente, según confirmó su agente a The New York Times.

Tras conocerse la noticia, son muchos los que han querido dedicar unas palabras de despedida al protagonista de cintas que han quedado en la retina de todos como Descalzos por el parque, El golpe, Dos hombres y un destino o Todos los hombres del presidente.

Una de las más emotivas ha sido la de Jane Fonda, con quien compartió nada menos que cinco películas, entre ellas ese Descalzos por el parque, Me casaré contigo o El jinete eléctrico y compartiendo set por última vez en 2007 con Nosotros en la noche, donde encarnaban a una pareja de octogenarios que se enamoraban, lo que significó para muchos un broche de oro a una vida compartida en la gran pantalla.

"Me impactó mucho esta mañana cuando leí que Bob se había ido. No puedo parar de llorar. Significaba mucho para mí y era una persona hermosa en todos los sentidos. Defendió una América por la que debemos seguir luchando", declaró la actriz a diversos medios estadounidenses.

Fonda, con quien Redford compartía también su activismo por la naturaleza y el cambio climático, había señalado en más de una ocasión que la química con él atravesaba la pantalla.

"Es tan guapo y un ser humano maravilloso [...] En cada película que hice con él, me enamoré de él", señaló en 2008 a People sobre su trabajo juntos en Descalzos por el parque. Fue tanto su vínculo que reveló en 2015 en The Guardian que siguió enamorada de él durante varios años: "Siempre estuve enamorada de Robert Redford". "Hice tres películas con él y no pasó nada porque yo estaba casada y él también", recalcó.

No obstante, no todo era cariño y fulgor tras la pantalla, también tenían sus roces, tal y como Fonda contó en una entrevista con Ellen Degeneres. "Me enamoraba de él cada vez que compartíamos una película. Cuando pasaba un día sin hablarme, me lo tomaba como algo personal", señaló la actriz sobre el "mal carácter" del actor en los rodajes.

"Pensaba: '¿Él no me quiere? ¿Hice algo malo?", señaló, aunque recordó que con el paso de los años fue conociendo más de su personalidad y ganó confianza. De hecho, en esta entrevista por Nosotros en la noche, reveló que su actitud había cambiado. "Me doy cuenta de que he madurado, porque en las tres películas anteriores, siempre estuve enamorada de él. Y ahora, si no me habla, simplemente le digo: 'Oye, Bob, ¿qué? Venga", señaló.

No obstante, los ojos de Fonda siempre miraron a Redford de forma especial: "El único problema de trabajar con Bob es que solo lo miro... como que me quedo en sus ojos y me olvido de lo que estoy diciendo".

