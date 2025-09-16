Karol G, del Vaticano directamente a hacer historia como cabeza de cartel del Coachella

El Coachella es sin duda uno de los festivales más reconocidos a nivel mundial. Aunque para algunos se base en un desfile de influencers con sus mejores galas, el nivel musical del mismo no se queda corto y es todo un reflejo de las distintas tendencias y géneros que triunfan a nivel mundial.

De ahí, que Karol G y su era tropicoqueta hayan hecho historia al ser la primera mujer latina en colocarse como cabeza de cartel del festival, que tendrá lugar del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en Indio (California, EEUU).

Aunque antes que ella, que había tenido su propio espectáculo en el festival en 2022, Bad Bunny ya había sido el primer latino en 2023 en colocarse en la primera línea de artistas del evento, la colombiana se ha convertido en la primera mujer en lograrlo.

Su nombre se suma así a otros cabezas de cartel como Justin Bieber, celebrando su regreso a la música con su doble disco Swag, Sabrina Carpenter que presentará su Man's best friend o el DJ italo-estadounidense Anyma.

Muestra del eclecticismo que caracteriza este festival a estos sones pop y latinos se sumarán otros clásicos del rock y la electrónica como son The Strokes, the XX, PinkPantheress, Iggy Pop, Disclosure, Boys Noize o Armin van Buren.

Esta edición contará con nombres españoles, como ya ha sucedido en años anteriores con la presencia de artistas como Rosalía, Judeline, Cariño, Bb Trickz o Depresión Sonora. Para la edición de 2026, el cartel suma dos nombres nacionales. Por un lado, el grupo Carolina Durante, uno de los más consolidados de la escena indie española, que ha dado el salto al gran público especialmente tras la publicación de su último trabajo Elige tu propia aventura.

A ellos se sumará Rusowsky, el cantante y compositor de 26 años que mezcla sonidos latinos, hyperpop con toques de R&B y jazz y que con su trabajo Daisies ha llegado también al público internacional gracias a ser elegido para hacer uno de los conocidos TinyDesk de la emisora NPR.

De "experimentar el Nirvana" en el Vaticano a hacer historia en el Coachella

Tras el imponente éxito de Mañana será bonito y su tour con el que recaudó 313,3 millones de dólares y que solo en España logró llenar en cuatro ocasiones el Santiago Bernabeu, Karol G se ha alzado como una de las voces referentes en el panorama latino y quiere seguir demostrándolo con Tropicoqueta, un disco en el que repasa las raíces caribeñas a través de su música romántica y de los sonidos de las salas de fiesta. El disco debutó en el tercer puesto de la lista Billboard 200 de Estados Unidos, y en el primer lugar del Top Latin Albums de la prestigiosa revista.

Muestra de la repercusión global de la artista es que ha llegado a calar incluso en el ámbito católico y fue elegida el pasado fin de semana para actuar ante el papa León XIV en un festival celebrado en el Vaticano Grace for the World, donde interpretó en solitario Me Curo del Cora e hizo una aplaudida versión a dúo de Vivo por ella junto a Andrea Bocelli.

La artista celebró su actuación a través de un mensaje en su cuenta de Instagram donde declaró: "El momento más pero más pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy. Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro, y nadie, pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos".