Karol G, Pharrell Williams o John Legend: el Vaticano celebra un concierto gratuito y se abre a la música juvenil más "explícita"

Los cristianos también escuchan reguetón. El Vaticano organiza un concierto gratuito este sábado en la plaza de San Pedro, con nombres que aparentemente no encajan la austeridad del ambiente. Karol G, alías la Bichota; Pharrell Williams, o John Legend son algunos de los nombres que aparecen en el cartel de este festival eclesiástico, que se celebra esta tarde a partir de las 21.00, y será retransmitido en directo a nivel mundial.

Tal y como recaba el diario El París, todo este encuentro cristiano, bautizado como Grace of the World, está organizado por la Fundación Fratelli Tuttu (Hermanos Todos, es su nombre en castellano), creada por el papa Francisco en 2021 para promover el diálogo de culturas y religiones. Por el momento, está dirigida por el cardenal Mauro Gambetti, vicario de Ciudad del Vaticano y arcipreste de la Basílica de San Pedro.

De este modo, el concierto masivo se concibe como uno de los broches finales del Jubileo en Roma de este 2025. Los peregrinos, que traspasan la Puerta Santa en San Pedro para obtener indulgencias, también podrán ser testigos de un concierto histórico y escuchar una larga lista de cantantes con renombre mundial. Entre ellos, la cantante colombiana y los artistas británicos, pero también otras propuestas audaces, como BamBam, ídolo tailandés de K-pop, el dúo de hip hop Teddy Swins o el rapero Jelly Roll. La dirección musical es de Adam Blackstone, ganador de un premio Grammy.

Sin embargo, lo que más llama la atención del concierto es el contraste que ejerce con la austeridad y la discreción que caracterizan a la iglesia Católica. El visto bueno del Vaticano al reguetón, un estilo de música explícito con bailes sexualizados, es una gran sorpresa del evento. Karol G, una de las grandes estrellas del estilo musical, es cabeza de cartel y es una incógnita si su espectáculo se parecerá a los cuatro Bernabéu que lleno en Madrid hace un año.

La relación entre la artista colombiana y la Iglesia nace durante su infancia, al estudiar en el colegio femenino católico Calasanz de Medellín. En algunas de sus canciones ha dejado claro que sigue conservando sus valores religiosos, como en Milagros, o Si antes te hubiera conocido.

No es la primera vez que la Santa Sede se acerca a la cultura popular. Tal y como reza la revista Mundo Clásico, desde 1993, el concierto anual de Navidad ha llevado a artistas de diversos ámbitos. En 2014, participó Patti Smith. Asimismo, el 1997, Bob Dylan cantó ante Juan Pablo II en la clausura del Congreso Eucarísticos de Bolonia, "un hito fuera de los muros vaticanos pero muy presente en la memoria de la relación entre el papado y la música popular".

Quien no tenga la suerte de encontrarse este sábado en Ciudad del Vaticano, tiene varias opciones para ver el concierto. Comenzará a la 21.00 (hora local en Roma). A partir de esa hora, se podrá ver en las plataformas Disney+, Hulu y ABC News.