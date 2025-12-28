El fuerte temporal provoca inundaciones en Málaga y cuatro provincias siguen en aviso naranja

El temporal de lluvia y viento que azota la provincia de Málaga, que supuso el aviso rojo de la Aemet hasta las 4.00 horas de esta madrugada, ha provocado inundaciones en algunos municipios de las zonas más afectadas y grandes crecidas de ríos, como es el caso del Guadalhorce, que ha superado los 5,5 metros.

Una de las localidades más afectadas ha sido Cártama, como suele ocurrir cuando hay lluvias torrenciales en el valle del Guadalhorce, con calles inundadas en las zonas de Doña Ana y Estación de Cártama, barriadas que incluso han llegado a quedar incomunicadas.

El río Guadalhorce a su paso por este municipio ha registrado una importante crecida en pocas horas, superando los 5,5 metros, e incluso se había salido de su cauce en algún punto sobre las 23.00 horas.

El alcalde del municipio, Jorge Gallardo, ordenó avisar entonces a los vecinos de las zonas que podrían verse afectadas, para que estuvieran atentos ante las inundaciones que se estaban produciendo.

130 litros en 12 horas

Las intensas lluvias que han mantenido en aviso rojo hasta las 4.00 horas de este domingo a varias zonas de la provincia de Málaga han dejado máximos de 130 litros por metro cuadrado en doce horas en el Valle del Guadalhorce y una crecida histórica del río Guadalhorce a su paso por Cártama.

El punto en el que se han registrado más precipitaciones, 130 litros, ha sido en Fahala, un río que discurre entre Alhaurín el Grande y Cártama y que es un afluente del río Guadalhorce.

Precisamente en ese río, a su paso por Cártama, se han registrado casi 100 litros por metro cuadrado en doce horas en varios puntos, según los datos de SAIH Hidrosur a las 7:00 horas.

El río Guadalhorce está en nivel naranja de peligro de desbordamiento, con una altura media de 3,84 metros, aunque esta madrugada ha registrado una crecida histórica que lo llevó hasta los 5,77 metros y lo había tenido en nivel rojo desde las 23.00 horas.

También se han registrado casi 70 litros por metro cuadrado en doce horas en Coín, 55 litros en Villanueva de la Concepción, 52 litros en Tolox y 42 en Casarabonela.

Antes de las intensas lluvias en esta zona, se habían producido en otros municipios como Marbella, que acumula casi 73 litros en 24 horas; en Ardales, con 80 litros; en Tolox, con más de 96 litros, o en el embalse de la Concepción y Ojén, con alrededor de 60 litros en el último día.