Conrado, neurólogo: "Si no dormimos, a las 24 o 48 horas tenemos alucinaciones y convulsiones"

Dormir es como tomar agua o comer, resulta imprescindible para el ser humano. De forma que “si se priva a alguien del sueño, a las 24 o 48 horas tiene alucinaciones y convulsiones. Y, en pocos días, llega la muerte, así de simple", ha afirmado el neurólogo neurólogo Conrado Estol en LN+. Este experto, quien defiende que la trilagolía imbatible para tener una buena vida es "dormir, evitar la soledad y controlar el estrés", ha resaltado las implicaciones en la salud de las dificultades que miles de personas en el mundo tienen a la hora de descansar bien.

Este especialista dice que “si duermes menos de siete u ocho horas, vas a tener disgustos en el futuro”: “Cuando la gente se pregunta, ‘¿qué tengo que hacer para descansar bien?’, hay que buscar las respuestas partiendo de la comida", resalta Estol. En cuanto a si es conveniento tomar, para ello, fármacos, Estol contesta que hay que diferenciar entre diferentes situaciones: "La principal es si el no dormir representa una tortura, ya que el no dormir es algo crítico”, resalta. Como ejemplo destacó que en su país, Argentina, "el consumo de medicamentos para conciliar el sueño aumentó un 7% en comparación con el año pasado".

Respecto a la relación entre la alimentación y el buen descanso, Estol destaca que "mientras más tarde se cene y más pesada sea los que se toma en ella, más difícil nos va a resultar conciliar el sueño". Según este neurólogo, “preferentemente hay que evitar los alimentos picantes y la cafeína”. Además, resalta que las bebidas son fundamentales: “Hay gente que se toma un café para el desayuno y no puede dormir por la noche”, asegura.

En referencia al entorno que rodea al sueño, este neurólogo afirma: “El ambiente siempre tiene que estar sin luz. En el caso de necesitar un antifaz para lograr, hay que utilizarlo”. Es más, el experto concluye con un último consejo: “Las personas que hacen todo lo correcto para tratar de dormir bien y no lo logran son las indicadas para tomar un medicación que les ayude. Después se verá si debe ser a corto o largo plazo”, concluye.