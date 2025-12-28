Un trabajador decide llegar pronto a trabajar para dar una lección a su jefe y se convierte en la peor pesadilla del gerente

La peor pesadilla de cualquier jefe. Los hechos se han producido en Estados Unidos, y tal y como recoge el medio de comunicación, Cheezburger, un empleado, empezaba a trabajar a las 07.00 de la mañana, solo para impresionar a su jefe y obligarlo a entrar una hora y media.

Según la publicación, entre las reglas de la compañía había una bien estricta: los responsables debían llegar a la oficina antes de que llegara la primera persona de su equipo. Esto incluía que se tuviese que quedar hasta que se marchase el último compañero, aunque fuera tarde.

No obstante, el empleado no sabía que su jefe tenía que cumplir esta norma. La realidad, asegura el periódico, es que intentaba conseguir "puntos extra" con su jefe intentando estar en la oficina antes de su llegada. Poco sabía él que, cada vez que el empleado llegaba antes, al día siguiente, su jefe ajustaba su horario matutino para poder estar allí antes que su subordinado.

"Estoy obligando a mi jefe a venir a la oficina todos los días a las siete de la mañana", explica el empleado en unas declaraciones recogidas por el medio de comunicación. "Solo quería causar una buena impresión", reconoce, claramente avergonzada.

De este modo, y tal como reza la publicación, una persona intentaba impresionar a su jefe con una visión anticuada sobre la imagen corporativa, mientras que la otra tuvo que sufrir por esos esfuerzos simplemente por seguir la política de la empresa.

Este caso se ha vuelto viral, puesto que los trabajadores "deben llegar al trabajo cuando se debe, según los horarios expresamente indicados en el contrato de trabajo". "Lo peor del caso", tal como recoge el diario estadounidense, es que el coordinador del equipo ni siquiera estaba recibiendo compensación por entrar hora y media antes de su jornada laboral.