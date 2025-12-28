Preguntan a un historiador por el 19% de los jóvenes que añoran el franquismo: su réplica, para esculpir en piedra 

Muchos son los historiadores y catedráticos que siguen reaccionando dos meses después al dato que el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dirige José Félix Tezanos, publicó el pasado mes de octubre con la opinión de los jóvenes españoles sobre cómo fue el franquismo.

Esa misma encuesta, recogió que el 19% de los jóvenes veía con buenos ojos la etapa de la dictadura, algo que ha encendido las alarmas en casi toda España. Por ello, algunos profesores de Secundaria y universitarios han decidido pronunciarse al respecto.

Uno de los últimos ha sido Fidel Gómez Ochoa, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cantabria. En una entrevista en elDiario.es, ha hablado de lo que suponen los datos de la encuesta.

"Todas las generaciones jóvenes han cuestionado el mundo que les han dado sus padres. Hoy la rebeldía es de extrema derecha. Ellos no habían nacido cuando llegó la democracia, todo lo han recibido hecho", ha destacado.

Fidel Gómez Ochoa ha señalado que lo que hacen los jóvenes "es valorar si merece la pena mantenerlo como está o ante los problemas que hay ir por otra vía". "El joven es más abierto al cambio", ha razonado.

"Muchos jóvenes son hoy insensatamente partidarios de una dictadura que no saben muy bien cómo fue, ni vivieron en ella, ni tuvieron que acabar con ella. Son experiencias de otra generación", ha añadido.

El catedrático de Historia Contemporánea cree que "se sienten identificados" con "esta cultura del miedo, de que España se está llenando de inmigrantes, de que estamos siendo gobernados desde fuera por una serie de instituciones como la Unión Europea, si no pueden emanciparse... es el cóctel perfecto para que no le den mucho valor a vivir en una democracia que es cada vez menos social".

"Aunque no se identifiquen con el mensaje de Vox, y lo dice mucha gente, les parece que son los únicos que están dispuestos a hacer lo que hace falta", ha advertido el profesor universitario.