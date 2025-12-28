Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Bolaños se ve obligado a tirar de "hemeroteca navideña" tras la que se ha liado con este tuit felicitando la Navidad
Navidad

Bolaños se ve obligado a tirar de "hemeroteca navideña" tras la que se ha liado con este tuit felicitando la Navidad 

El mensaje que publicó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acumula más comentarios que 'me gusta'.

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje de Félix Bolaños y el tuit que publicó el 25 de diciembre el Ministerio de la Presidencia.
Fotomontaje de Félix Bolaños y el tuit que publicó el 25 de diciembre el Ministerio de la Presidencia.Getty Images

A pocos días para que despidamos 2025 y demos la bienvenida a 2026, el balance del año político termina como comenzó. Con una crispación política palpable y latente, que se ha mostrado durante todo el año tanto dentro como fuera del Congreso de los Diputados.

Pero la situación no ha mejorado, ni mucho menos, con la llegada de las navidades. La frase 'tengamos la fiesta en paz' sigue siendo una utopía en España. Mientras PSOE y PP, entre otros, siguen tirándose los trastos, sigue produciéndose algunas polémicas en redes sociales.

Una de las últimas tiene que ver con el mensaje que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha publicado en la red social X este 25 de diciembre, felicitando la Navidad.

"Felicitamos a la comunidad cristiana en este día en el que conmemora el nacimiento de Jesús, un momento para compartir deseos de paz, alegría y bienestar para todos y todas. ¡Feliz Navidad!", puso el ministerio que encabeza Félix Bolaños.

Pero el mensaje no ha gustado a algunos. En concreto, el tuit suma más comentarios, más de 2.000, que me gusta, por la forma en la que el Ministerio de la Presidencia ha felicitado la Navidad a "la comunidad cristiana".

Visto el revuelo, Félix Bolaños no ha dudado en tirar de "hemeroteca navideña" y mostrar los otros mensajes que su ministerio ha ido publicando los últimos años para felicitar la Navidad. Y sí, para sorpresa de nadie, los tuits que compartieron eran prácticamente iguales.

"'Feliz Navidad a la comunidad cristiana'. En 2023 → ok. En 2024 → ok. En 2025 → POLÉMICA ¿Hay gente cada vez más hiperventilada que busca polarizar con todo o me lo parece a mí? Felices Fiestas", ha contestado, en un mensaje que también suma cientos de respuestas y más de 1.000 me gusta.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 