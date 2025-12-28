Bolaños se ve obligado a tirar de "hemeroteca navideña" tras la que se ha liado con este tuit felicitando la Navidad 

Fotomontaje de Félix Bolaños y el tuit que publicó el 25 de diciembre el Ministerio de la Presidencia.

A pocos días para que despidamos 2025 y demos la bienvenida a 2026, el balance del año político termina como comenzó. Con una crispación política palpable y latente, que se ha mostrado durante todo el año tanto dentro como fuera del Congreso de los Diputados.

Pero la situación no ha mejorado, ni mucho menos, con la llegada de las navidades. La frase 'tengamos la fiesta en paz' sigue siendo una utopía en España. Mientras PSOE y PP, entre otros, siguen tirándose los trastos, sigue produciéndose algunas polémicas en redes sociales.

Una de las últimas tiene que ver con el mensaje que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha publicado en la red social X este 25 de diciembre, felicitando la Navidad.

"Felicitamos a la comunidad cristiana en este día en el que conmemora el nacimiento de Jesús, un momento para compartir deseos de paz, alegría y bienestar para todos y todas. ¡Feliz Navidad!", puso el ministerio que encabeza Félix Bolaños.

Pero el mensaje no ha gustado a algunos. En concreto, el tuit suma más comentarios, más de 2.000, que me gusta, por la forma en la que el Ministerio de la Presidencia ha felicitado la Navidad a "la comunidad cristiana".

Visto el revuelo, Félix Bolaños no ha dudado en tirar de "hemeroteca navideña" y mostrar los otros mensajes que su ministerio ha ido publicando los últimos años para felicitar la Navidad. Y sí, para sorpresa de nadie, los tuits que compartieron eran prácticamente iguales.

"'Feliz Navidad a la comunidad cristiana'. En 2023 → ok. En 2024 → ok. En 2025 → POLÉMICA ¿Hay gente cada vez más hiperventilada que busca polarizar con todo o me lo parece a mí? Felices Fiestas", ha contestado, en un mensaje que también suma cientos de respuestas y más de 1.000 me gusta.