La decisión poco habitual que ha tomado el equipo de 'La Odisea', de Christopher Nolan, a pocas semanas de su estreno

La Odisea, de Christopher Nolan, es el estreno cinematográfico del verano. La adaptación del poema épico de Homero, que llega a las salas de cine el 17 de julio, ha hecho correr ríos de tinta desde que se publicaron las primeras imágenes por el debate sobre si la película sería respetuosa con la obra literaria original.

De hecho, algunos han llegado a comparar la nueva cinta del oscarizado cineasta con una película de Marvel, algo que Nolan no ve tan descabellado. "La cultura del cómic, ya sea Marvel, DC o cualquier otra, proviene en gran medida directamente de las epopeyas homéricas", señaló el director. "Lo curioso de Homero es que nadie sabe si fue una persona real. Homero, en cierto modo, es el George Lucas de su época", afirmó el director en una visita al programa The Late Show, de Stephen Colbert.

Ahora, el equipo de la película ha tomado una decisión poco habitual con los planes de promoción en la industria actualmente: no habrá un visionado para influencers. En los últimos tiempos, estos pases son recurrentes y normalmente, después de ver la película, estos influencers hacían pequeñas reseñas en redes sociales para animar a ver la película en una especie de 'boca a boca'.

Algunos ejemplos de este modus operandi son El día de la revelación o Supergirl, pero también Cumbres borrascosas a principios de año. Según la revista especializada The Hollywood Reporter, se ha tomado la decisión de que después de la gran premiere de la película el 6 de julio en Londres, se convoque únicamente a críticos de cine a los visionados.

Un despliegue de presupuesto y de grandes nombres

Además de responder a las críticas, Christopher Nolan también ha aprovechado sus intervenciones para recomendar a sus fans que compren entrada en el cine con la pantalla más grande que puedan encontrar para disfrutar al máximo de La Odisea.

La cinta se ha grabado íntegramente con cámaras IMAX y ha contado con un presupuesto de más de 250 millones de dólares. Para contar la historia Ulises en su vuelta a casa tras ganar la guerra de Troya, el director ha contado con algunos de los grandes nombres de Hollywood.

Empezando por su protagonista Matt Damon, que dará vida a Ulises. Estará rodeado de otros grandes actores como Robert Pattinson (Antinóo), Anne Hathaway (Penélope) o Tom Holland (Telémaco). También tendrán pequeños papeles Zendaya como Atenea, Lupita Nyong'o como Helena de Troya o Benny Safdie como Agamenón.