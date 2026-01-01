De las giras de Rosalía y Bad Bunny a 'La odisea' de Christopher Nolan y la vuelta de 'Euphoria': la cultura que viene en 2026

Si en 2025 Rosalía fue la protagonista de la última mitad del año a nivel cultural, la cosa no va a cambiar en los próximos meses. La artista arranca este 2026 su gira Lux y promete seguir arrasando, igual que lo hará Bad Bunny con doce fechas en España.

Los próximos doce meses también serán los del regreso de Christopher Nolan con La odisea o de los protagonistas de El diablo viste de Prada y Dune. Los adolescentes, ahora convertidos en jóvenes adultos, mostrarán de nuevo sus problemas en la tercera temporada de Euphoria, al igual que los dragones en La casa del dragón.

En 2026 también llegará la nueva novela de uno de los fenómenos literarios de los últimos tiempos, Sara Barquinero, y de decenas y decenas de libros, películas y discos que tardaríamos días en resumir. En El HuffPost hemos hecho una selección de lo más destacado de este año que acaba de empezar.

Música: giras históricas y el nuevo disco de Madonna

Rosalía ha sido la gran protagonista del final de 2025 y seguirá siéndolo este año. La artista arrancará su gira Lux en Francia, para después hacer parada en España con cuatro conciertos en Madrid del 30 de marzo al 4 de abril y otros cuatro shows en Barcelona del 13 al 17 de abril. El tour terminará el 3 de septiembre en Puerto Rico y por ahora todo son incógnitas sobre el setlist o la puesta en escena.

Rosalía en su actuación en el programa de Jimmy Fallon. NBC

La gira de la catalana es una de las más esperadas de 2026, con permiso de Bad Bunny, que llegará esta primavera a España con su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS. El artista puertorriqueño actuará los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic de Barcelona y después llegará el turno de Madrid, donde ofrecerá diez fechas en el Metropolitano entre el 30 de mayo y el 15 de junio. Todo un hito al alcance de muy pocos.

Mayo también será el mes en el que se produzca uno de los reencuentros más esperados sobre un escenario: el arranque de la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero. Después de meses de rumores y polémica, el grupo donostiarra confirmó la vuelta de la vocalista con una gira de más de 30 conciertos que tendrá su broche final el 30 de diciembre en Madrid.

Bad Bunny en su residencia en El Choli (Puerto Rico). Kevin Mazur Photography

Además de estas grandes citas, pasarán por España de nuevo artistas internacionales como The Weeknd y volverán a subirse al escenario estrellas nacionales como Bad Gyal y Aitana, que vuelve con su tour Cuarto azul.

La música en directo será una de las grandes protagonistas, pero también hay varios discos en el horizonte que darán que hablar en los próximos doce meses. Sin ir más lejos, Leire Martínez lanzará su primer álbum, Historias de aquella niña, el 20 de febrero. Antes, a finales de enero, llegará Stove, el nuevo trabajo de Lana del Rey.

En el panorama internacional, en febrero se publicará el nuevo disco de Robbie Williams, Britpop, y uno de los álbumes que más curiosidad están generando: la banda sonora de Cumbres borrascosas de Charlie XCX que, a juzgar por el pequeño adelanto del trailer, promete ser todo un éxito. En marzo será el turno de Gorillaz, que presenta su proyecto visualmente más ambicioso con The Mountain, y de los coreanos BTS, que vuelven con su nuevo disco el 20 de marzo tras varios años de parón.

Además, 2026 está marcado a fuego en el calendario musical por el regreso de Madonna siete años después de Madame X. La artista ha anunciado que vuelve con Warner para hacer la segunda parte de Confessions on a Dance Floor por lo que se espera que el sonido siga su estela. A día de hoy, todavía no se sabe ni la fecha de lanzamiento ni el título del álbum.

Madonna en la gala MET 2025. GETTY IMAGES



A nivel nacional, Ana Mena y Bad Gyal también lanzarán nuevos trabajos, aunque se desconocen muchos detalles sobre ellos. No son las únicas incógnitas ya que el próximo año dos grandes estrellas, Harry Styles y Beyoncé, podrían presentar sus nuevos discos. El británico publicó el 27 de diciembre un vídeo interpretando una balada inédita en el último concierto de su gira Love on tour. El vídeo termina con la frase “WE BELONG TOGETHER”, lo que muchos fans han interpretado como el inicio de una nueva era. En el caso de Beyoncé, se espera que la artista lanze su noveno disco de estudio, que sería el tercer acto que cerraría la trilogía que arrancó en 2022 con Renaissance.

Cine: de 'Cumbres borrascosas' a 'La odisea' de Nolan y la 'Amarga Navidad' de Almodóvar

2026 promete ser un año de alto impacto para los cinéfilos. A nivel nacional, vuelven grandes nombres como Almodóvar, Coixet o Sorogoyen, además de Los Javis, que estrenarán su nuevo proyecto, La bola negra, el 2 de octubre. El panorama internacional tampoco se queda corto y algunas cintas que llegarán a las salas en los próximos meses, como las adaptaciones de Cumbres borrascosas y La Odisea de Emerald Fennell y Christopher Nolan respectivamente, ya están dando mucho que hablar.

Además, hay grandes regresos como la secuela de El diablo viste de Prada, la tercera parte de Dune con Timothée Chalamet a la cabeza o la nueva película de Steven Spielberg, Disclosure Day, con Emily Blunt, Josh O’Connor o Colin Firth.

Hamnet, 23 de enero

El mes empieza cargado con la adaptación del éxito literario de Maggie O'Farrell que narra la muerte del hijo de Shakespeare. Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal y dirigida por Chloé Zhao es una de las grandes candidatas a los Oscar.

Marty Supreme, 30 de enero

Timothée Chalamet lleva meses haciendo una intensa campaña para promocionar esta película, en la que interpreta al jugador de ping pong de los años 50 Marty Mauser en un reparto en el que está acompañado por Gwyneth Paltrow.

Aída y vuelta, 30 de enero

El elenco de la mítica Aída da el salto a la gran pantalla con esta película dirigida por Paco León en la que estará gran parte del reparto de la serie. No faltarán Carmen Machi y el propio León, además Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela o Melani Olivares.

Tres adioses, 6 de febrero

Isabel Coixet vuelve con esta producción italoespañola que es se basa en el libro póstumo y parcialmente autobiográfico de Michela Murgia, una reputada activista feminista italiana. En el reparto están Alba Rohrwacher, Elio Germano o Francesco Carril.

Cumbres borrascosas, 13 de febrero

La adaptación de Emerald Fennell del clásico literario de Emily Brontë lleva meses siendo la comidilla entre los aficionados al cine. Mientras que unos se quejan de que es poco convencional, otros precisamente alaban que se salga del guión. Con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas promete ser un taquillazo.

¡La novia!, 6 de marzo

Una nueva interpretación de La novia de Frankenstein de los años 30 dirigida por Maggie Gyllenhaal. La película cuenta con un reparto de lujo con Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal, Annete Bening y Peter Sarsgaard.

Amarga Navidad, 20 de marzo

Después de La voz dormida, Almodóvar vuelve en 2026 con esta cinta encabezada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia. El elenco de estrellas no termina ahí ya que también estarán en la película Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez, además de la participación de Rossy de Palma o Carmen Machi.

Michael, 24 de abril

La historia de Michael Jackson llega a la gran pantalla en este biopic protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, mostrando tanto su trabajo para convertirse en una estrella como algunas de sus actuaciones más memorables.

El diablo viste de Prada 2, 30 de abril

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci vuelven a reunirse en pantalla para la secuela de la exitosísima comedia, de la que apenas se conocen detalles de la trama. Eso sí, las fotos del rodaje han hecho las delicias de los espectadores.

El drama, 29 de mayo

Esta película protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya promete ser uno de los estrenos independientes del año. ¿La trama? Una pareja que anuncia su compromiso experimenta un giro turbulento poco antes de su boda.

El día de la revelación, 12 de junio

Por ahora se sabe poco del nuevo proyecto de Steven Spielberg, que parte de la premisa de diferentes evidencias de vida extraterrestre. Emily Blunt interpreta a una meteoróloga que no encuentra explicación a estos sucesos. En la cinta también está uno de los actores de moda Josh O'Connor, además del oscarizado Colin Firth.

La odisea, 17 de julio

Para muchos cinéfilos es el evento cinematográfico del año. La nueva cinta de épica de Christopher Nolan ya ha dado que hablar en los últimos días por la estética de las primeras imágenes, en las que aparece parte del reparto. La lista de nombres es imponente: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson o Charlize Theron son algunos de los intérpretes.

Spider-man: Brand New Day, 31 de julio

Tom Holland se mete de nuevo en la piel del superhéroe después de intentar volver a ser Peter Parker y olvidarse de la acción sin conseguirlo. Zendaya retomará su papel junto a Sadie Sink o Mark Ruffalo.

La bola negra, 2 de octubre

Javier Ambrossi y Javier Calvo vuelven a la gran pantalla con una cinta inspirada en la obra homónima inacabada del poeta Federico García Lorca. Los Javis han reunido a Penélope Cruz y Glenn Close para que el reparto, además de nombres como Miguel Bernardeau o el artista Guitarricadelafuente.

Digger, 2 de octubre

Alejandro González Iñárritu vuelve con una sátira política y no lo hace con nombres menores, sino que ha recuperado a Tom Cruise para el papel protagonista. La estrella estará acompañada de otros grandes nombres como Sandra Hüller, John Goodman, o Jesse Plemons.

The social reckoning, 9 de octubre

16 años después de La red social, Aaron Sorkin vuelve con una especie de secuela encabezada por Jeremy Strong, Jeremy Allen White y Mikey Madison que narra la historia de la ingeniera que destapó algunos de los secretos de Facebook.

Vengadores: Doomsday, 18 de diciembre

Uno de los grandes proyectos de Marvel, que reúne a un enorme puñado de sus superhéroes para enfrentarse a Doctor Doom en un evento perfecto para cerrar el año.

Dune: parte tres, 18 de diciembre

Denis Villeneuve presentará a finales de 2026 la tercera parte de la trilogía Dune, basada en el libro El mesías de Dune y ambientada más de una década después de la llegada al poder de Paul Atreides, interpretado por Timothèe Chalamet.

El ser querido, sin fecha confirmada de estreno

El nuevo proyecto de Rodrigo Sorogoyen en el cine aborda la historia de un cineasta y su hija actriz, interpretados por Javier Bardem y Vicky Luengo, que ruedan una película tras años distanciados. El propio Sorogoyen firma el guión junto a Isabel Peña.

Libros

A pesar de que la mayoría de editoriales no desvelan su planificación anual al completo, sí se conocen ya las novedades de los primeros meses del año, con lecturas para todos los gustos. Empezando por enero, vuelve a las librerías Máximo Huerta con Mamá está dormida (Planeta), una novela que aborda la relación entre una madre y su hijo tras la revelación de un secreto.

Portada de 'Mamá está dormida' PLANETA

En este primer mes del año también llegan a las librerías dos autoras jóvenes pero ya consagradas. Marta Jiménez Serrano publica su nueva novela, Oxígeno (Alfaguara), en la que incluye una experiencia personal en la que casi muere tras una intoxicación por monóxido de carbono. Por su parte Sara Torres presenta un ensayo, El pensamiento erótico (Reservoir Books), en el que reflexiona sobre el deseo más allá del binarismo heterosexual.

Además, el 21 de enero Víctor del Arbol también publicará el cierre de su trilogía de novela negra con Las buenas intenciones (Destino) y llegará el nuevo libro de Julian Barnes, Despedidas (Anagrama), donde el británico reflexiona sobre los recuerdos, el amor y la amistad.

En febrero llegará el turno de Manuel Vilas, que presenta su novela más ambiciosa desde Ordesa, Islandia (Destino), en la que el autor narra una historia de amor empezando por el final. Además, Anagrama publicará la nueva obra de Emmanuel Carrère, Koljós.

Portada de 'La chica más lista que conozco' LUMEN

Sara Barquinero, que se convirtió en un fenómeno literario con Los escorpiones, publicará en marzo su nueva novela, La chica más lista que conozco (Lumen), cuya protagonista es una joven estudiante de filosofía que se instala en Madrid. Además, Sergio del Molino volverá con una novela, La hija (Alfaguara), que aborda la vida de Rosario Weiss, una de las discípulas de Goya.

Además, Random House publicará Tinta y sangre, una de las primeras novelas de la Nobel Han Kang, que hasta ahora era inédita en España, y Libros del Asteroide lanzará otro título de Nora Ephron, Gente a cenar.

Series: la vuelta de 'Euphoria', 'Los Bridgerton' y 'La casa del dragón'

Para los más seriéfilos, 2026 marca el regreso de algunas de las series que han marcado la conversación en los últimos años. Para empezar, después de muchas idas y venidas, en abril volverá Euphoria (HBO), pero sus protagonistas ya no serán adolescentes. La producción creada por Sam Levinson se situará varios años después de que hayan abandonado el instituto. Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Hunter Schafer volverán a meterse en la piel de sus personajes y la serie también incluirá un pequeño papel de Rosalía.

Zendaya, en una de las primeras imágenes de la nueva temporada de 'Euphoria' HBO

El otro gran regreso del año es el de La casa del dragón (HBO), que estrenará su tercera temporada este verano después de un año de parón. Los fans de Juego de Tronos están de enhorabuena ya que además de la continuación e esta serie llegará un nuevo título a la pequeña pantalla: El caballero de los siete reinos. La nueva producción se estrenará el 19 de enero en HBO Max y contará la historia de dos héroes que viajan por Poniente.

Tampoco faltarán este enero las nuevas temporadas de series queridas por el público como The Pitt (HBO), Industry (HBO) o Los Bridgerton, que vuelve a Netflix con su cuarta temporada centrada en la historia de amor de Benedict. Los primeros cuatro capítulos se estrenarán el 29 de enero y para los otros cuatro habrá que esperar hasta el 26 de febrero.

Entre los grandes estrenos del año está Blade Runner 2099 (Prime Video), que expandirá el universo de ciencia ficción con Michelle Yeoh y Hunter Schafer y todavía no tiene fecha de estreno. También se desconoce cuando se emitirá El cabo del miedo (Apple TV), la nueva adaptación producida por Spielberg y Scorsese con Amy Adams y Javier Bardem en el papel de Robert de Niro a la cabeza.

Sí hay fecha confirmada para el regreso de Steve Carell a la comedia en la pequeña pantalla con Rooster (HBO): será en marzo de 2026 y el actor dará vida a un escritor en crisis existencial.

En el plano nacional, hay un buen puñado de series por delante en los próximos doce meses, aunque la mayoría con fechas sin confirmar. Una de ellas, la miniserie que llevará a la pantalla la vida de Raphael, Aquel (Netflix). Los creadores de Rapa también regresarán a Movistar+ con Ardora de la mano de Javier Gutiérrez y Carolina Yuste, igual que lo harán Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo con su nuevo proyecto, Matar a un oso.

Este año también llegará de la mano de Atresmedia la primera serie de ficción del periodista Carles Porta, 33 días. La producción se presentó en octubre en Sitges y narra la fuga y posterior búsqueda de dos peligrosos delincuentes del Centro Penitenciario de Lleida en 2001.

Sí tiene fecha de estreno Salvador, el nuevo proyecto de Luis Tosar, en el que interpretará a un padre que descubre que su hija ha entrado a formar parte de un grupo neonazi. En el reparto también están Claudia Salas o Leonor Watling y se podrá ver el 6 de febrero en Netflix.