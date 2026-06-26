Ni la basura ni la calle: un experto en plagas aclara el lugar por el que pueden entrar las cucarachas e invadir tu casa

Las cucarachas pueden entrar en casa por un lugar que no esperas

El verano suele ser sinónimo de días largos, temperaturas altas, playa, piscina, vacaciones... pero aunque seas de los que aman esta época del año, seguro que hay un aspecto que detestas: las cucarachas.

La presencia de estos insectos se hace más intensa a partir del verano, y es probable que los encuentres en casa cuando menos lo esperas, sobre todo si vives en localidades donde hay plagas o la humedad es notable.

Las cucarachas, además de transmitir sensación de asco, pueden ser portadoras de enfermedades gastrointestinales u otro tipo de afecciones. Por eso es importante que las mantengas alejadas de tu hogar.

La mayoría de personas creen que siempre entran a través de la basura o la calle, pero lo cierto es que hay otros recovecos menos evidentes por los que pueden colarse y que debes vigilar.

El lugar por el que pueden colarse las cucarachas

El experto en plagas Andreu García Anglés ha detallado en el programa La Tarda, de Catalunya Ràdio, todo lo que debes saber sobre las cucarachas en verano y cómo mantenerlas lejos de casa.

En primer lugar, el experto advierte que el verano va a ser intenso en cuanto a las temperaturas, "como han sido los últimos". Esto se une a que el invierno ha sido especialmente lluvioso. Ambas circunstancias propician que las plagas de cucarachas vayan en aumento.

García hace hincapié en los típicos consejos para estas situaciones: no dejar restos de comida sin recoger, tirar la basura frecuentemente y mantener una limpieza adecuada. Las cucarachas buscan, sobre todo, alimentarse, así que cuanto más reduzcas los restos orgánicos, mejor.

Y aquí viene la sorpresa. Las cucarachas "pueden entrar en casa por la cocina o incluso por el motor de la nevera, y aunque se mantenga la limpieza, pueden llegar en productos como una bolsa de patatas". Es decir, tienes que permanecer atento a diferentes focos, como el frigorífico o las bolsas de ciertos productos que compras en el supermercado.

Aunque estos consejos son recomendables en cualquier época del año, ahora en verano conviene extremar las precauciones y la vigilancia.