Las novedades de Revolut para sus nuevos clientes este verano

Revolut, la fintech global con 75 millones de clientes en todo el mundo, ha anunciado una mejora en las condiciones de su Cuenta Remunerada en España, elevando la rentabilidad al 3,51 % TAE en exclusiva para nuevos clientes. Este movimiento consolida el compromiso de la compañía por ofrecer productos e iniciativas de ahorro competitivos y transparentes, en un momento en el que la fintech acaba de superar la barrera de los 6,5 millones de clientes en España.

La nueva oferta permitirá a los nuevos clientes adherirse hasta el próximo 16 de agosto y disfrutar de una rentabilidad promocional del 3,51 % TAE hasta el 16 de octubre de 2026. La promoción aplicará sobre un saldo máximo de 25.000 euros por usuario. A la finalización de la promoción, los usuarios obtendrán una rentabilidad variable en función de su plan contratado.

Con esta nueva oferta, Revolut pone el foco en una de las categorías más estratégicas del momento para los usuarios españoles: el ahorro. El objetivo de la compañía es claro: demostrar desde el primer minuto que ahorrar más y sacar rendimiento al dinero no tiene por qué implicar condiciones complejas, papeleo ni una experiencia lenta. Todo, desde una operativa 100 % digital y diseñada para el día a día.

La iniciativa refuerza la ambición de la compañía de seguir creciendo en el mercado financiero español a través de productos simples, competitivos y alineados con lo que hoy buscan los usuarios: rentabilidad, flexibilidad y control sobre su dinero. De esta manera, Revolut redobla su apuesta por una de las categorías con mayor relevancia para los consumidores españoles: el ahorro.

"Creemos que los usuarios merecen una alternativa que combine rentabilidad competitiva, flexibilidad y una experiencia simple y transparente. Con esta nueva oferta al 3,51 % TAE, queremos ofrecer el mejor producto de ahorro posible en España", ha declarado Ignacio Zunzunegui, Head of Growth en Southern Europe, Latam y EE.UU de Revolut.