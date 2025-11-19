La emotiva carta de Daniel Radcliffe al nuevo protagonista de la serie de 'Harry Potter': "Espero que lo pases aún mejor"

Los fans de Harry Potter están contando los días para el estreno de la serie de HBO Max basada en las historias del joven mago creadas por J.K Rowling que tiene previsto su estreno en 2027. Aunque para muchos el personaje de Harry Potter siempre será Daniel Radcliffe, quien lo encarnó durante las ocho películas durante más de 10 años, ahora muchos tendrán que acostumbrarse a los nuevos Harry, Ron y Hermione.

De hecho, incluso el propio actor ha querido tener un gesto con el joven Dominic McLaughlin, quien dará vida a Harry Potter en esta nueva producción mandándole una carta de apoyo y dándole el testigo para esta nueva generación mágica.

"Conozco a algunas personas que trabajan en la producción. Así que le escribí a Dominic y le envié una carta, y él me respondió con una nota muy cariñosa", relató este martes en el programa Good Morning America, aunque dejó claro que no quería interponerse en esta nueva creación. "No quiero ser una sombra en la vida de estos niños en absoluto", señaló.

"Espero que lo pases de maravilla, incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor", le escribió al joven actor, que tiene 11 años, la misma edad que tenía él cuando empezó a rodar Harry Potter y la piedra filosofal.

Según recordó Radcliffe, de 36 años, al ver las fotos de los protagonistas le vinieron a la mente los momentos en los que él empezó a trabajar en la franquicia junto a Emma Watson y Rupert Grint. "Veo esas fotos de él y de todos los demás niños y me dan ganas de abrazarlos. Parecen tan jóvenes. Los miro y pienso: '¡Qué loco que yo estuviera haciendo eso a esa edad!'. Pero también es increíblemente tierno, y espero que se lo estén pasando genial", señaló.

Ante la pregunta repetida por muchos de si haría un cameo en la serie, Radcliffe se ha mostrado rotundo: "No lo creo. Creo que, muy sabiamente, quieren romper definitivamente con esa etapa. Y no sé si funcionaría que hiciéramos algo en ella".

De hecho, a pesar de los rumores de que algunos actores como Tom Felton podrían formar parte del elenco de esta nueva producción. Por ahora, los nombres confirmados no dejan ninguna ventana abierta a anteriores actores que participasen de la franquicia cinematográfica de Warner Bros.

Arabella Stanton será quien interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout quien dará vida a Ron Weasley. A ellos se suman John Lithgow como, Janet McTeer como McGonagall, Nick Frost como Hagrid y Paapa Essiedu como Snape, quienes volverán a dar vida al universo mágico de Harry Potter 15 años después del estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte II.