Sánchez ofrece apoyo a las denunciantes del caso Salazar y reafirma su intención de agotar la legislatura pese a Junts

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido este sábado el apoyo del partido a las dos militantes socialistas que denunciaron por acoso al exasesor de Moncloa y exdirigente socialista Paco Salazar, en caso de que decidan llevar el caso ante la Fiscalía. En una conversación informal con periodistas tras el acto de conmemoración del 47º aniversario de la Constitución en el Congreso, Sánchez ha abordado por primera vez públicamente la situación y aseguró que las denunciantes tendrán "todo el respaldo" del PSOE si optan por dar el paso hacia la vía judicial.

El jefe del Ejecutivo ha admitido un "error" en la gestión inicial de la comunicación con las afectadas, aunque también ha negado que hubiese una intención premeditada o que el partido hubiese protegido a Salazar. Sánchez ha querido dejar claro que la organización actuará "con transparencia y rigor" en este caso.

En ese mismo encuentro con periodistas, el presidente también se ha referido al estado de las relaciones con Junts, formación con la que afirma que no mantiene contactos en este momento para recomponer los acuerdos. Pese a ello, ha subrayado que existe "una amplia mayoría de socios parlamentarios" que comparte la voluntad de agotar la legislatura.

Sánchez ha pedido"paciencia" respecto al partido de Carles Puigdemont, después de que Junts insistiera en dar por rotos los pactos con el PSOE. El presidente también ha recordado que el Gobierno ya ha reconocido algunos incumplimientos y ha iniciado los pasos necesarios para hacer efectivos los acuerdos, pero ha señalado que la situación requiere tiempo y prudencia.

El presidente del Gobierno ha reiterado que los objetivos centrales de la legislatura siguen siendo la plena normalización en Cataluña, la ejecución de los fondos europeos y la aprobación de nuevas medidas de justicia social frente a los recortes que, según ha afirmado, "pretenden el PP y la ultraderecha". Preguntado sobre si aún "hay agua" para una posible reconciliación con Junts, se Sánchez se ha limitado a insistir en que hay legislatura, y en que la determinación del Ejecutivo es llegar hasta 2027.