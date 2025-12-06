Enseña cómo es por dentro un piso de 6 millones de euros en el barrio de Salamanca y los comentarios del vídeo son para enmarcarlos

Según está el mercado inmobiliario para alquilar o comprar, igual no te apetece mucho ver este vídeo de la inmobiliaria Diza Consultores, especializada en inmuebles de lujo. En uno de sus vídeos de su canal de TikTok nos presenta un 'casoplón' de 400 metros cuadrados en el barrio de Salamanca de Madrid. Su precio: 6.250.000 euros. Los cometarios no se hicieron esperar y no tienen desperdicio.

Un agente inmobiliario aparece en el vídeo impoluto y en traje para enseñar no un piso, sino una auténtica mansión en pleno centro de Madrid, al alcance de pocos bolsillos. Resultado: comentarios en el tono de la situación del mercado actual, con precios disparados, poca oferta y demanda que no decrece. Al menos se lo toman con humor y filosofía.

Entre la ironía y "el que no se consuela es porque no quiere"

"¿Cuántos riñones?", contesta un internauta tras haber visto la magnificencia del inmueble y seguramente caer de espaldas al saber el precio. Hay más dudas jocosas: "¿Pilla algún Mercadona cerca?", pregunta otro. Pero no faltan los que reconocen su envidia, volviéndose "como Hulk".

También los hay que tiran de ironía y sarcasmo usando el "no es para tanto" fingido: "6 millones por un bajo sin televisión", apunta otro usuario, y sí, es cierto, en el tour que nos da el agente no se ve ninguna pantalla y sí, es un bajo, con acceso inmediato nada más entrar en el portal y girar a la izquierda, igual para sentirse hermanado con tantas personas que viven en bajos.

Pero otros van más allá con las "pegas", y objetivamente tienen razón: "No he visto aire acondicionado. Los radiadores hay pocos y pequeños. Pues no me la compro porque me desperté cuando suena la campana de la iglesia". Buenas razones para ahorrarte 6 millones de euros.

Y están también los más prácticos, que aunque tuvieran ese dinero se lo gastarían de forma más inteligente: "Si tuviera esos 6 millones me compraría uno de 300.000 en un pueblo, y el resto me lo gastaría en viajes y cenas".

Lo que te pierdes si no tienes 6 millones de euros

Es "uno de los pisos más bonitos que tenemos en Diza Consultores", comienza el vídeo un agente elegante y con sonrisa permanente, realizando un tour a toda velocidad para que le dé tiempo a recorrer tanta estancia en un vídeo de poco más de dos minutos. Si te puedes permitir el piso, entrarás por "un portal majestuoso de principios del siglo XX, con tecnología del siglo XXI".

Comienza el recorrido por la "agradable zona de estar", que más bien parecen dos o tres grandes salones unidos en uno solo. Pero el agente pone la nota "rebelde" a toda la apariencia de sobriedad y elegancia: el mueble bar, "una de las partes más canallas de la casa", que da paso a un comedor con puertas correderas y espacio para ocho comensales.

Y sigue el tour, pasando por un "aseo de cortesía con recibidor, cocina con todos los electrodomésticos Miele, cuarto de servicio con lavandería y vistas a la parte trasera de una iglesia".

Pero hay más: no podría faltar un "vestidor tan grande como una boutique, por supuesto con tocados, cuarto de baño suite, ducha doble y bañera exenta, con otros tres dormitorios dobles tamaño suite, techos altísimos, y plaza de garaje".

Si te interesa y tienes más de 6 millones de euros, ya sabes.