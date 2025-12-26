Héctor Bellerín pone la lupa sobre la toxicidad del fútbol: "Hay colectivos que no se sienten cómodos" 

La sociedad avanza, pero hay sectores donde los cambios tardan más en verse reflejados. El fútbol parece ser uno de ellos. Así lo están señalando algunos futbolistas en los últimos tiempos. Una de las figuras más destacadas a la hora de denunciar las incoherencias de un deporte que transciende más allá del terreno de juego es Héctor Bellerín, jugador del Real Betis Balompié.

El futbolista catalán, de 30 años de edad, ha concedido una entrevista a El Mundo donde reflexiona sobre la sociedad actual y sobre todo lo que se dice sobre él en redes. Conocido por ser un futbolista que se sale de toda norma no escrita, Héctor Bellerín ha asegurado en varias ocasiones no sentirse cómodo dentro del molde que se les presupone tradicionalmente a los futbolistas.

"Comprendo los memes del macho performativo, pero hay hombres que buscan un espacio fuera de la masculinidad hegemónica tradicional y la mofa puede asustar", señala al hilo de esta cuestión. El jugador del Real Betis es un apasionado de la moda, y por ello se le ha criticado constantemente en redes sociales como X.

"Yo estoy simplemente siendo como he sido siempre. Me di cuenta de que por mucho que jugara al futbol y todo estuviera marcado por unas normas, me gustaban otras cosas. Y vestir diferente", comenta en El Mundo, al tiempo que asegura no sentirse cómodo con ninguna etiqueta.

"Tengo amigues a los que he invitado y no han querido venir"

"Ahora te estoy contando esto, pero a lo mejor dentro de seis meses te digo que no me apetece pasar por mi casa. Yo no me encasillo, pero estamos a merced de esas manos negras de las redes que crean sus formas. Un día te toca y otro no. Intento distanciarme. Es ruido constante", subraya.

Respecto al mundo del fútbol, Héctor Bellerín no ha dudado en señalar las cosas que no están bien, denunciado la toxicidad que existe dentro de los estadios. "Se ha convertido en el teatro romano. Sabemos que repartimos mucha felicidad, pero parece que en el estadio se pueden hacer cosas que no podrías hacer jamás en la calle", afirma.

Al hilo de esta cuestión, Héctor Bellerín también ha puesto el foco sobre los colectivos que, en su opinión, no se sienten cómodos dentro de un estadio de fútbol. "Creo que los colectivos LGTBIQ+ en los estadios de fútbol masculinos no se sienten ni representados ni cómodos. Tengo un montón de amigues a los que he invitado a algún me partido y no han querido venir", denuncia el futbolista catalán.

Sobre las críticas que puede leer en redes, Bellerín admite que le pueden llegar a afectar si le pilla en un día "con la guardia un poco baja", pero asegura que intenta no darles importancia. "Cuando entras y ves las barbaridades de ese infierno, dices 'hostia, ¿esto es de verdad lo que la gente piensa de mí, o no?'. Pero la realidad es distinta luego. Y lo real es lo que pasa un poquito más en las distancias cortas, en persona", sostiene.