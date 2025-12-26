En este país de la OTAN se abre una nueva ruta para el suministro de armas a Ucrania

Buenas noticias desde el punto de vista logístico para Ucrania. Hasta ahora, el suministro de armas y equipo militar por parte de la OTAN se realizaba a través de un centro ubicado en Rzeszów (Polonia).

Pero a partir de enero de 2026, la dependencia absoluta de las instalaciones de la mencionada ciudad polaca llegará a su fin. Con el objetivo de mejorar la velocidad y eficiencia de las entregas, la Alianza Atlántica pondrá en funcionamiento un nuevo centro de coordinación y transporte de armas que estará situado en Rumanía.

Este movimiento de la OTAN, que supondrá la apertura de una nueva ruta para el suministro de armamento militar a Ucrania, ha sido confirmado por el general de división Mike Keller, comandante de la unidad NSATU de la OTAN responsable de apoyar a Ucrania.

Tal y como recoge el medio de comunicación finlandés Verkkouutiset, el centro localizado en Rumanía trabajará de manera coordinada con el ubicado en Polonia para tratar de satisfacer las necesidades armamentísticas del país presidido por Volodímir Zelenski.

Las nuevas instalaciones permitirán duplicar la capacidad de transporte de la OTAN a Ucrania, en particular para las armas adquiridas a través del mecanismo PURL (Lista de necesidades prioritarias de Ucrania), las cuales son compradas por los países europeos a EEUU para entregárselas a Ucrania.

El centro de coordinación y transporte de armas situado en Rumanía funcionará bajo el mando directo de la propia OTAN, igual que ocurre con las instalaciones logísticas ubicadas en Rzeszów.

220.000 toneladas de ayuda militar entregadas en 2025

En términos cuantitativos, la existencia de esta clase de centros logísticos supone un importante impulso para el arsenal ucraniano, muy necesitado de nuevas armas para poder continuar luchando con garantías frente a las fuerzas rusas.

Según ha detallado Mike Keller, cuando finalice el año 2025 la OTAN habrá entregado a Ucrania unas 220.000 toneladas de ayuda militar a través de las instalaciones de la ciudad polaca de Rzeszów. La cifra equivale a 9.000 camiones, 1.800 vagones de tren y 500 aviones de transporte.