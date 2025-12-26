Un traumatólogo señala la lesión que más ven en urgencias estos días y es para tomárselo en serio: "No viene ni del coche ni del deporte"

Sergio Pérez Ortiz, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Intermutual de Levante, ha advertido de una lesión que se ve de forma muy frecuente estos días en urgencias y que hay que tomarse muy en serio porque suele tener consecuencias graves.

"En Nochebuena hay una lesión que los traumatólogos conocemos muy bien. Y no viene ni del coche ni del deporte, viene del jamón. El cuchillo jamonero es largo y fino y extremadamente cortante", avisa. Aunque él hace mención a Nochebuena, obviamente es algo que se puede aplicar a cualquier comida y cena de estos días, como Nochevieja, Año Nuevo o reyes.

Pérez Ortiz señala que "cuando se corta con la mano mal colocada o el jamón inestable, el error típico es el mismo: el cuchillo se desliza y entra directo en los dedos o en la mano".

Consecuencias graves

"¿Cuál es el problema? Pues que no son simples cortes, son laceraciones profundas que pueden seccionar tendones con pérdida de movilidad, nervios con pérdida de sensibilidad o vasos con un sangrado abundante", insiste.

"La prevención es sencilla, pero es clave: jamón bien sujeto, mano no dominante siempre detrás del plano de corte o si está por delante sujetando el jamón por debajo del plano de corte. Cuchillo afilado, que paradógicamente es mucho más seguro, y nada de prisa ni distracciones, porque en urgencias cada Navidad se ve lo mismo: una cena arruinada por un mal corte de jamón", reitera.

Consejos para cortar con seguridad

Javier Valiente, cortador profesional en Dehesa de Solana, ha dado algunas claves para realizar un corte de jamón de forma segura y algunos puntos imprescindibles: