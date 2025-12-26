Así es el nuevo Xiaomi 17 Ultra: una cámara de aúpa y una batería que vuelve a confirmar que el tamaño importa

Xiaomi tira la casa por la ventana y ha presentado el día de Navidad en China su nuevo Xiaomi 17 Ultra. Una auténtica obra de ingeniería en su cámara, cada vez más profesional. a la que acompaña un diseño muy diferente, una pantalla tremenda, el chip más potente de la industria y una batería enorme.

El nuevo dispositivo de la firma china incorpora un panel AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas y con un brillo y una fluidez máxima, con un brillo máximo de 3.500 nits y una tasa de refresco de 120 hercios.

Pero su pantalla no es lo diferencial. Lo que llama la atención por méritos propios es su cámara. Y siento tener que ir directo a hablar de su sistema de cámaras, pero tiene una pinta monstruosa, terminando con el tópico de que las cámaras de los móviles no pueden capturar imágenes profesionales.

Gracias a su colaboración con la marca Leica, incorpora un sensor principal Light Fusion 1050Ls de una pulgada de 50 megapíxeles. El ultra gran angular también es de 50 megapíxeles, pero la gran novedad es su teleobjetivo de 200 megapíxeles.

Lo llamativo es que tiene una apertura focal de 2,6. Dicho así, no llama mucho la atención, pero abarca distancias focales que van 75 mm hasta 400 mm digitalmente. Pero todo ello sin ninguna pérdida de calidad. También incorpora una cámara selfie de 50 megapíxeles, para poder capturarlo todo desde la pantalla.

Pasando hablar de su potencia, incorpora el chip más rápido de la industria, el procesador de Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Un rendimiento tremendo, con un teléfono que arranca con 12 GB de RAM y 512 GB de capacidad de almacenamiento. Potencia a la que acompaña una batería enorme, con 6.800 mAh, que veremos si llega igual a Europa cuando lo presente en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. En cualquier caso, también permite una carga rápida de 90 W y una inalámbrica muy parecida, de 80 W.

Lo importante, pero que hay que coger con pinzas, es el precio. En China, el Xiaomi 17 Ultra ha salido a la venta desde 6.999 yuanes, lo que vendrían a ser unos 845 euros al cambio. Pero lo que está claro es que Xiaomi avanza a pasos agigantados, con un Ultra que puede ser capaz de marcar la diferencia.