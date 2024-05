La máquina de hacer dinero de Taylor Swift: el impacto que tendrán sus conciertos en Madrid

Getty Images for TAS Rights Management

It’s been a long time coming... Es uno de los versos con los que Taylor Swift inicia los conciertos de su exitosa gira The Eras Tour y una de las frases que más han repetido esta semana los fans españoles de la artista estadounidense. Trece años después de la gira Speak Now, la estrella dará este miércoles 29 y el jueves 30 dos conciertos en el nuevo Santiago Bernabéu, sus únicas fechas en España.

Desde entonces han cambiado muchas cosas. En 2011 Swift no consiguió llenar el WiZink Center a su máxima capacidad mientras que para los conciertos de esta semana agotó las entradas en cuestión de minutos, como para el resto de fechas de la gira mundial. Además, con su presencia en un centenar de ciudades de medio mundo Swift ha conseguido algo al alcance de muy pocos: impulsar la economía local de los países que visitar.

La artista de 34 años es una auténtica máquina de hacer dinero con su música, tanto que el impacto económico tiene nombre, Swiftonomics. En Estados Unidos, donde arrancó su gira la primavera del año pasado, la Reserva Federal aseguró que el Eras Tour había ayudado a impulsar el turismo nacional después de la pandemia. Además, según Bloomberg, la gira de Swift había contribuido en unos 4.000 millones de euros al PIB del país.

No es el único país en el que la gira de la cantante ha supuesto un revulsivo económico. En Singapur, donde dio cuatro conciertos en marzo, las autoridades han informado, como recoge EFE, que Swift fue la responsable junto con Coldplay de aumentar el PIB en un 2,7% respecto al del año anterior.

Taylor Swift, en su nuevo set de The Tortured Poets Department en París Getty Images for TAS Rights Management

Los dos conciertos de la estrella en el Bernabéu no serán una excepción y Swift también impactará de lleno en la economía madrileña según han indicado las estimaciones de los expertos en los últimos días. Tal y como desvela la Cadena SER, se espera que la gira de la estrella de Pensilvania genere alrededor de 20 millones de euros en la capital y que la inflación suba un 0,3%. Todo esto sin contar lo que los fans ya han gastado en entradas, alojamiento y transporte.

Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, asegura que el fenómeno económico de Taylor Swift ahora mismo solo es “equiparable en términos económicos” a una final de la Champions que, este año, se espera que genere los 140 millones de euros. Eso sí, con una gran diferencia: “En un caso se trata de una sola persona y en el otro una suma de clubes de fútbol y países implicados en una larga competición”.

Taylor Swift, que tiene fechas planeadas a lo largo de todo este año en más países europeos, en Canadá y en Estados Unidos, ha conseguido amasar una legión de seguidores que no solo no se lo piensan dos veces antes de comprar entradas, para Madrid entre 85 y 220 euros sin contar los paquetes VIP, sino que también destinan una cantidad considerable de sus ahorros a comprar productos de merchandising.

Dos fans de Taylor Swift, en la tienda de merchandising del Bernabéu este martes EFE

En Estados Unidos, Swift facturó 185 millones de euros solo con este merchandising que incluye sudaderas, bolsas de tela y un póster especial para cada ciudad que visita. No en vano, The Eras Tour es la gira más lucrativa de la historia y la propia Swift se convirtió a finales del pasado año en multimillonaria al atesorar una fortuna de más de 1.000 millones de dólares gracias entre otras cosas a esta gira, pero también a su amplio catálogo musical.

Trenes, hoteles y restaurantes llenos

El impacto del concierto de Taylor Swift no se queda en los alrededores del Bernabéu. Según los datos de un estudio publicado el año pasado por QuestionPro y recogido por EFE, los asistentes de la pata estadounidense de la gira se gastaron de media unos 1.300 dólares por espectáculo, lo que equivaldría a aproximadamente 1.200 euros.

En esos gastos entrarían el transporte o el alojamiento, que también han notado la llegada de Swift y su gira. Según un estudio de Trainline, los viajes en la ruta Madrid-Sevilla se han triplicado en los días alrededor de los conciertos, mientras que en las rutas desde Barcelona y Valencia se han duplicado.

Los datos de este mismo lunes, recogidos por EFE, también muestran el incremento en la ocupación hotelera de la ciudad para el 29 y 30 de mayo, que asciende hasta el 70%. Hace un año por estas mismas fechas, la ocupación estaba entre el 45% y el 52%. Hay que tener en cuenta que esto solo responde a hoteles y que, probablemente, muchos seguidores de la artista hayan elegido apartamentos turísticos.

Taylor Swift, en Lisboa Pedro Gomes/TAS24

Aunque no hay cifras oficiales sobre cuántas personas acudirán a los conciertos de Swift, se estima que entra las dos noches la cantante reunirá a 130.000 personas que, además de disfrutar de su música, pasarán por algún bar o restaurante de Madrid. La web de reservas TheFork ha compartido un estudio que revela que las reservas para restaurantes en la capital han crecido un 35% con respecto al mismo periodo de 2023.

Concretamente, las zonas de Justicia (Tribunal y Chueca), Palacio (Ópera) y el Barrio de las Letras son los lugares más demandados, pero se ha visto un enorme crecimiento de las reservas en Chamartín, el distrito en el que está el Bernabéu. Concretamente, ha triplicado las reservas con respecto al año pasado.

A estas alturas, el diccionario se queda corto para definir el impacto de Taylor Swift que con su nuevo disco, The Tortured Poets Department, recién lanzado y The Eras Tour con todavía un buen puñado de conciertos por delante, no tiene previsto bajar el ritmo a medio plazo y en el horizonte ya se vislumbran las regrabaciones de Taylor Swift y Reputation. También se ha rumoreado sobre nuevos videoclips, otro documental y hasta una extensión del tour para incluir las nuevas canciones en más ciudades. Para todo ello, habrá que pasar por caja.