La Oreja de Van Gogh elige tres canciones de la época de Leire Martínez para su regreso con Amaia Montero: la polémica está servida

Amaia Montero en el directo de este sábado en Bilbao a su regreso con La Oreja de Van Gogh.

El regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh fue uno de los grandes acontecimientos de la industria musical española el pasado 2025. Ahora, algo más de siete meses después de la noticia, ha dado el pistoletazo de salida la gira Tantas cosas que contar, con la que la artista volvía en directo como líder del conjunto donostiarra después de 17 años con Leire Martínez al frente.

En este primer concierto, celebrado este sábado ene l Bizkaia Arena del Bilbao Exhibition Centre (BEC) en el que se colgó el cartel de sold out con 15.000 entradas vendidas, Montero se mostró visiblemente emocionada en el concierto después de haber sufrido problemas de salud mental en los últimos años.

"Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy", se sinceró ante sus fans la donostiarra, que se apoyó en todo momento en sus tres compañeros, contando con la ausencia de Pablo Benegas: "El grupo, mis chicos, mis compañeros. Esta noche vamos a cantar como si el tiempo nunca hubiera pasado".

Y así fue, Montero interpretó canciones de todas las etapas de La Oreja de Van Gogh, incluyendo las compuestas en la época en la que Martínez era vocalista, algo que ha generado multitud de comentarios en redes sociales por parte de los asistentes, tanto por la ejecución vocal de la artista como por las canciones elegidas.

Del 'Tan guapa', "dedicada" a ella a la polémica de 'La niña que llora en tus fiestas'



La primera canción que sonó de la época de Leire fue El último vals, uno de los temas más icónicos de ese primer disco con el cambio de cantante que fue A las cinco en el Astoria y a la que hace referencia la exvocalista en el que fue su primer single en solitario, Mi nombre.

Después de varias canciones clásicas de La Oreja de Van Gogh, Montero cantó Tan guapa, una canción de 2016 incluida en el disco El planeta imaginario y que Montero celebró en una ocasión que Xabi San Martín había compuesto para ella, generando multitud de comentarios entre los seguidores ya que el teclista se sumó a cantarla con ella a dúo.

"GRACIAS HERMANO Xabi San Martin por resumir en 3 minutos 25 años de una parte fundamental de nuestras vidas! Te quiero", escribió Montero en una publicación de 2022 en la que incluyó la mencionada canción.

No obstante, la interpretación que generó más comentarios en este primer concierto fue la de La niña que llora en tus fiestas, del disco Cometas en el cielo (2011), en la que el grupo experimentó con unos tintes electrónicos y que, tal y como han recordado en redes sociales, no gustó nada a Montero.

"No es una canción que me haya llegado, sobre todo a nivel melódico, más allá del 'chunda, chunda", dijo entonces, algo que no ha pasado desapercibido entre los asistentes, que no han dudado en recordar este fragmento.

La emoción de Leire Martínez en Argentina mientras LODVG vuelve a los escenarios

Mientras el grupo donostiarra volvía a los escenarios con Montero al frente, Leire Martínez se encontraba en su tour por Latinoamérica presentando su primer disco en solitario, Historias de aquella niña.

A pesar de que Martínez ha querido distanciarse, sin rencor, de su época en el grupo donostiarra, admitió ante el público que le "afectaba" esta vuelta a los escenarios con Montero al frente. "Hoy arrancaba la gira de La Oreja de Van Gogh en España y, uf, una pensaba que no me iba a afectar, pero afecta", señaló.

"Hay canciones que hoy se me van a atragantar más de lo normal, pero ¿sabéis qué? Trabajé mucho en aquel proyecto, han sido 17 años increíbles en ese proyecto y le voy a rendir homenaje con un medley de canciones de La Oreja", dijo visiblemente emocionada antes de romper a llorar ante el público argentino.

"¿Sabéis lo que pasa? no me gusta llevar el discurso a las comparaciones, esto no va de quien lo hace mejor y de quien lo hace peor. Esto va de que han sido 17 de relación y es duro decir adiós", indicó y aseguró sentirse "respetada y muy querida y jamás la sustituta de nadie".

Martínez salió del grupo en octubre de 2024, después de que el grupo emitiese un escueto comunicado con el que ella aseguró no estar de acuerdo y no haber firmado. Un año después, en octubre de 2025, La Oreja de Van Gogh anunció el regreso de Amaia Montero como vocalista y una gira con ella como cantante que tendrá lugar a lo largo de este 2026 y en la que también presentarán nuevos temas como Todos estamos bailando la misma canción, que estrenaron en el especial de Nochevieja.