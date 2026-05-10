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Amaia Montero se sincera en su primer concierto con La Oreja de Van Gogh: "Bajé al mismísimo infierno"
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Amaia Montero se sincera en su primer concierto con La Oreja de Van Gogh: "Bajé al mismísimo infierno"

El esperadísimo regreso del grupo Pop se ha hecho realidad este sábado en Bilbao, su "casa".

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
BILBAO, 09/05/2026.- La cantante Amaia Montero durante el concierto que la banda La Oreja de Van Gogh ofrece este sábado en Barakaldo. EFE/ Miguel Toña
Amaia Montero durante el concierto de La Oreja de Van Gogh este sábado en Bilbao.EFE

El esperadísimo regreso de La Oreja de Van Gogh se ha hecho realidad. Este sábado el popular grupo Pop ha cantado sus canciones de siempre bajo el cielo de Bilbao en un apretadísimo Bizkaia Arena del Bilbao Exhibition Centre (BEC) frente a 15.000 fans. Pero más allá de volver a cantar clásicos de la música en español, la cantante Amaia Montero ha querido dejar algunas confesiones encima de la mesa. 

"Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy", ha confesado la cantante donostiarra justo al iniciar el espectáculo bajo la noche bilbaína. Pero la jornada ha estado marcada por la gran ausencia de Pablo Benegas a la guitarra.

Montero ha querido a continuación dedicar una palabras a sus fans: "Han pasado muchas vidas dentro de estos años y estar aquí con vosotros es mucho más que un concierto", ha asegurado. En su primera intervención, se ha referido sin tapujos a los problemas de salud mental a los que tuvo que hacer frente.

"Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Estaba perdida, completamente perdida, al punto de no reconocerme. Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo muchísimos días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí", ha lamentado a la par que celebrado por encontrarse ahora de vuelta en los escenarios. "Con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy".

Pero tampoco quería desaprovechar la ocasión para mandar un mensaje a los miembros del grupo que se encontraban en el escenario con ella. "El grupo, mis chicos, mis compañeros. Esta noche vamos a cantar como si el tiempo nunca hubiera pasado", ha deseado.

La Oreja de Van Gogh ha vuelto a cantar canciones más que reconocidas en el sector de la música españolas. Especialmente celebrados han sido himnos como 20 de enero, Dulce locura, París, Pop, La playa, El 28, Rosas, Cuídate o Puedes contar conmigo.

Durante este fin de semana, 30.000 fans asisten en el BEC a los dos conciertos consecutivos, que forman parte de un inmenso tour que continuará los días 28, 29 y 31 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y que finalizará el próximo 30 de diciembre, tras 35 conciertos en una veintena de ciudades, para los que se han vendido más de 40.000 entradas y que ha colgado el cartel sold out

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
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Redactor de Hard News en El HuffPost España. Graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster El País, trabajó en Diario de Sevilla, Cadena SER y El País. En El HuffPost escribe temas de Actualidad, pero también sobre Cultura, lo que más le apasiona.

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