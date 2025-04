El guiño a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez en su primera canción en solitario

Este viernes Leire Martínez presenta su primera canción en solitario tras dejar La Oreja de Van Gogh. Bajo el título Mi nombre, la exvocalista de la banda donostiarra plasma el dolor que sintió al sentir la banda no sin dejar algunos mensajes escondidos en la letra.

Tal y como contó en su entrevista con El HuffPost, la canción surge tras el "dolor" que le produjo cómo se gestionó su salida del grupo, a través de un comunicado emitido por la banda que ella no firmó.

"La canción surge porque cuando ya por fin tomo la decisión de que quiero seguir adelante y que quiero seguir contando historias y que me quiero sentar a escribir y a probarme, me di cuenta de que me ha costado mucho conectar con cualquier otra emoción que no fuera el dolor", recuerda y señala que le ha servido como "terapia" plasmarlo en una canción. "Al principio me empeñaba en desplazar esa emoción, pero llegó un momento que dije, "vamos a ver, ¿por qué no? Si ahora mismo es lo que siento, ¿por qué no voy a validar esa emoción? ¿Por qué no le voy a dar su lugar?", reflexiona.

Basta con ver la letra de la canción para relacionarlo con una clara referencia a las diferencias por las que se produjo su salida: "Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están gritando palabras usando tu voz. Imaginando que van a escuchar mis disculpas".

En el estribillo también se puede leer entre líneas una referencia a ambos cambios de cantante que ha vivido La Oreja de Van Gogh y cómo ambas tienen voz propia. "Nunca fui tuya. Búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más dos caras y un nombre".

Pero si hay un auténtico guiño a La Oreja de Van Gogh es la frase "siempre serás bienvenido a este lugar" del tema El último vals que ha incluido en la canción: "Sabes que yo aunque duela no voy a olvidar esos años y siempre serás bienvenido a este lugar en el que nunca fui tuya".

Martínez aseguró a El HuffPost que era una frase que en ese momento "nunca había dicho en voz alta y me di cuenta de que necesitaba hacerlo".

A continuación puedes leer la letra completa de Mi nombre, el primer single de Leire Martínez:

Llegan las dudas

gritando que sí fue mi culpa.

Están gritando palabras usando tu voz.

Imaginando que van a escuchar mis disculpas.

Rompiste todo cuando casi estaba perfecto.

Y eres el miedo vestido tras cada canción.

Siempre pensaste que yo guardaría el secreto.

Pero solo dame tiempo.

Para demostrar que yo.

Nunca fui tuya.

Búscate a alguien que me sustituya.

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre.

Rompe.

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

gritando mi nombre.

No quiero oír nada más

ya conozco tus miedos.

Aunque los disfraces.

Detrás de ti puedo verlos

usando mi voz.

Aunque tú los calles.

Vete corriendo a encontrar

quien se crea tus cuentos.

Que yo seguiré leyendo

hasta demostrar que no.

Nunca fui tuya.

Búscate a alguien que me sustituya.

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre.

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán.

Sabes que yo

aunque duela no voy a olvidar

esos años y siempre serás

bienvenido a este lugar.

En el que nunca fui tuya.

Búscate a alguien que me sustituya.

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre.

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

gritando mi nombre.