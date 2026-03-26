La película de 'El señor de los anillos' que nunca existió: los Beatles iban a protagonizarla hasta que Tolkien los vetó porque no quería a un grupo pop con sus personajes

Los Beatles podrían haber protagonizado una película de 'El señor de los anillos' que finalmente nunca existió. Así lo ha explicado Peter Jackson, el director, guionista y productor de cine detrás de la conocida triología cinematográfica, en una entrevista con la 'BBC'.

"Lo que tengo entendido es que Denis O'Dell, quien era su productor de películas en Apple y que produjo 'The Magic Christian', tuvo la idea de hacer 'El señor de los anillos'. (...) Cuando ellos (los Beatles) fueron a Rishikesh y se quedaro en la India, unos tres meses con el Maharishi a principios de 1968, les envió los libros", afirmó el mismo.

"Supongo que debido a que hay tres, envió un libro a cada uno de los Beatles. No creo que Ringo recibiera uno, pero John, Paul y George obtuvieron un libro de 'El señor de los anillos' para leer en India. Y se entusiasmaron con ello", agregó.

Sin embargo, la intervención del autor, quien murió en 1973, tras la separación de los Beatles, hizo que esto nunca se concretara. "Al final no pudieron obtener los derechos de Tolkien, porque a él no le gustó la idea de que un grupo pop hiciera su historia. Así que fue rechazado por él. Intentaron hacerlo. No hay duda al respecto. Y en un momento, a principios de 1968, estaban pensando seriamente en hacerlo", aseguró.

En el caso de que finalmente esto hubiese ocurrido, McCartney hubiese sido Frodo, Ringo Starr hubiese sido Sam, John Lennon habría figurado como Gollum y Harrison como Gandalf. El hombre que hubiese dirigido la película si los Beatles finalmente hubiesen liderado el proyecto hubiese sido Stanley Kubrick.

Según reconoce el propio Jackson en caso de que finalmente esto hubiese ocurrido, su vida habría sido completamente diferente. "Paul dijo: 'Bueno, me alegro de no haberla hecho, porque tú hiciste la tuya y me gustó tu película'. Pero le dije: 'Bueno, es una pena que no lo hicieran, porque habría sido un musical", recuerda el mismo con humor, aunque a pesar de ello cree que habría sido algo curioso.

"¿Que habrían hecho los Beatles con un álbum de la banda sonora de 'El señor de los anillos'? Habrían sido 14 o 15 canciones de los Beatles que hubiran sido increíbles de escuchar", afirma.

"Así que tengo sentimientos encontrados al respecto. Me hubiera encantado escuchar ese álbum, y también me alegro de haber tenido la oportunidad de hacer las películas. Pero esas canciones habrían sido fascinantes", señala finalmente Jackson, quien cinco décadas después de aquello tuvo la oportunidad de participar en el documental de los Beatles.