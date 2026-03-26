Las cinco remodelaciones de Gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, tras el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025.

Cinco remodelaciones de Gobierno lleva Pedro Sánchez en la actual legislatura. La última ha tenido lugar en la tarde de este jueves y se ha debido a la salida de María Jesús Montero, quien hasta ahora era vicepresidenta y ministra de Hacienda, para ser candidata del PSOE en las elecciones andaluzas que se celebrarán el 17 de mayo.

Sánchez ha anunciado que esa vicepresidencia primera pasa al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La cartera de Hacienda la 'hereda' el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

Los tres vicepresidentes primeros

Cuerpo va a ser el tercer vicepresidente primero de Sánchez desde su desembarco en La Moncloa en 2018. Antes que él lo fueron dos mujeres: Carmen Calvo y María Jesús Montero.

Resalta EFE que, por otro lado, Montero ha sido la única ministra de Hacienda en estos casi ocho años, por lo que Arcadi España es la segunda persona que se hace con esa responsabilidad en los gobiernos de Sánchez.

El primer cambio, por la marcha de Calviño al BEI

Después de que el 21 de noviembre de 2023 prometieran sus cargos los miembros del primer Ejecutivo de esta legislatura, el primer cambio llegó justo el mes siguiente, cuando Nadia Calviño cesó como vicepresidenta primera y ministra de Economía al ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Carlos Cuerpo se unió al Gabinete como responsable de Economía; Montero, hasta entonces vicepresidenta cuarta además de titular de Hacienda, ascendió a vicepresidenta primera y desapareció la que tenía hasta ese momento.

El segundo, por la salida de Escrivá

En septiembre de 2024, José Luis Escrivá dejó el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para convertirse en gobernador del Banco de España, y fue reemplazado por Óscar López.

El tercero, tras ser nombrada Teresa Ribera vicepresidenta de la Comisión Europea

Dos meses después, en noviembre, Sara Aagesen fue nombrada vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras ser designada Teresa Ribera vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.

El cuarto, por la marcha de Pilar Alegría a Aragón

La última remodelación fue en diciembre, cuando Pilar Alegría dejó de ser portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes para optar a la Presidencia de Aragón.

Fue sustituida por la hasta entonces delegada del Ejecutivo en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, mientras que la Portavocía pasó a ser desempeñada por Elma Saiz, acumulando así esa responsabilidad a la de ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.