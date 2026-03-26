Giro en el tiempo en Semana Santa: la Aemet predice lluvia en estas zonas

A estas alturas muchos están pendientes del tiempo en Semana Santa. Ya sea porque tienes vacaciones o porque sales en alguna cofradía, lo habitual en esta época es refrescar constantemente las páginas del tiempo esperando que haga sol durante todas las jornadas.

Aunque la Aemet pronosticó una primavera más cálida de lo normal, lo cierto es que en cuanto a lluvias no hay una probabilidad demasiado marcada. Podría ser una estación más seca de lo habitual, más húmeda o con la pluviosidad habitual.

En cualquier caso, la Aemet ya ha publicado su predicción para los primeros días de Semana Santa, es decir, desde el Domingo de Ramos (29 de marzo) hasta el Miércoles Santo (1 de abril).

Todavía es pronto para conocer el tiempo que hará el Jueves y el Viernes Santo, ya que a una semana vista es demasiado pronto para una estación cambiante como la primavera. Sin embargo, puedes hacerte una idea muy aproximada de lo que ocurrirá en estas primeras jornadas, donde ya hay procesiones en muchas ciudades.

¿Va a llover en Semana Santa?

Esta es la preguntas que más temen algunas personas. La lluvia suele hacer acto de presencia en mayor o menor medida en Semana Santa, así que conviene saber cuánto te va a afectar este año.

Esta vez hay buenas noticias: la estabilidad va a ser protagonista en buena parte de España, al menos durante las primeras jornadas. Eso sí, en algunas zonas conviene que no guardes el paraguas ni el abrigo.

Los cielos serán, en general, poco nubosos, pero la Aemet advierte de lluvias en el extremo norte y de nieve en el Pirineo.

Además, no hay que perder de vista el descuelgue de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo, que va a aumentar la inestabilidad en Baleares durante el Domingo de Ramos. Las precipitaciones podrían ser fuertes.

"Con una elevada incertidumbre en su posicionamiento, este sistema también podría afectar a la Península, quedando abierta la posibilidad de que las precipitaciones acabaran dándose en regiones de los tercios este y sur peninsulares, sin descartarlas fuertes y abundantes en caso de producirse", describe la Aemet.

En cuanto a las temperaturas, "se darán heladas en entornos de montaña y puntos de la meseta Norte, cubriendo cada vez menos territorio".

La Aemet publicará una predicción especial para Semana Santa todos los días. Conforme se acerque cada jornada, más fiable será.