El mensaje de María Jesús Montero a Carlos Cuerpo tras conocer que es su sustituto como vicepresidente primero

María Jesús Montero también ha reaccionado a sus sustitutos: Arcadi España como ministro de Hacienda y Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno. Ha sido una noticia y un cambio de gran alcance nacional que se ha conocido sobre las 18:00 horas cuando Pedro Sánchez ha comparecido para dar el gran anuncio.

Las reacciones han surgido al instante por parte de los usuarios de las redes sociales y de los diferentes miembros de la política, como el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En las televisiones también se han hecho eco, como ha ocurrido en Todo Es Mentira (Cuatro), cuando su presentador, Risto Mejide, celebraba que "nuestro Carlos Cuerpo" sería el vicepresidente primero.

Ahora ha sido Montero quien, mientras se despedía a través de su perfil oficial de X (la red social de Elon Musk), dedicaba unas pequeñas pero cristalinas palabras hacia España y Cuerpo.

El mensaje de Montero a Carlos Cuerpo y Arcadi España

Primero pronunciaba un "inmenso agradecimiento" a Pedro Sánchez, a quien ha descrito como "el mejor presidente de España": "Trabajando por la igualdad, la justicia y la paz en condiciones muy difíciles".

"Un líder de talla internacional, que ha colocado a España en el lugar correcto de la historia", ha añadido. Sobre Carlos Cuerpo ha mencionado que no puede imaginarse un mejor vicepresidente que él: "Tiene el talento y el talante necesario para ocupar ese puesto".

Sobre Arcadi España, prevé que será un "magnífico ministro de Hacienda". "Le sobra preparación y conoce muy bien las finanzas públicas. ¡Suerte!", ha rezado Montero, que ahora encabecará al PSOE durante las elecciones autonómicas en Andalucía.

Ha concluido con un último mensaje: "Ha sido un honor servir a mi país, España. Y continuaré trabajando por la justicia social y la igualdad desde mi tierra, Andalucía. Lo haré con ilusión y esperanza. ¡A por ello!".

Así les describe Sánchez

Durante la comparecencia, Sánchez ha descrito a Carlos Cuerpo como "uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país".

"Es doctor en economía, es funcionario, técnico comercial, economista del Estado, un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos, como la Comisión Europea", ha añadido.

Sobre España, ha expresado que es una persona "en consecuencia recta, inteligente, comprometida, que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero y que, estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando".