Mercadona aclara la procedencia real de sus anchoas: "Trabajamos con diferentes orígenes"

Los consumidores son cada vez más exigentes con el origen de los alimentos que encuentran en los lineales de los supermercados. Lo saben las Administraciones, por eso la regulación en torno a los etiquetados y envases evoluciona constantemente. Y también lo saben perfectamente empresas como Mercadona, que se ha visto este jueves envuelto en una polémica a raíz de este asunto en redes sociales.

Ha surgido a raíz de una fotografía del pack de latas refrigeradas de filetes de anchoa en aceite de girasol. Un usuario de la plataforma X (antes conocida como Twitter) ha compartido una imagen del producto criticando lo que aparecía en el etiquetado. "Producto elaborado en Marruecos". Ante esto, el usuario se lanzaba directamente por el principal accionista de la firma: "Qué patriota es Juan Roig".

"¿No hay fábricas de anchoa en España?", se terminaba preguntando. La publicación no había tenido mucha difusión en la red social. Sin embargo, la cadena de supermercados ha encontrado en el mensaje la oportunidad perfecta para aclarar cómo funciona exactamente el etiquetado de sus productos, lo que ha sorprendido a muchos de sus clientes... y no convencido a todos.

Por qué aparece Marruecos en el envase de las anchoas en aceite de girasol

Según ha detallado la compañía, sus anchoas son envasadas "en una planta de Marruecos que tiene nuestro proveedor Francisco Gil Comes (Vinarós, Castellón)". La cuenta oficial de los supermercados enfatiza que, "siguiendo la normativa de etiquetado", se debe "indicar el lugar de envasado, independientemente del origen de la materia prima". "Por ese motivo aparece como producto elaborado en Marruecos".

"Trabajamos con diferentes orígenes (como Cantábrico, Marruecos, Mediterráneo) dependiendo de la capacidad de pesca en las zonas de captura, así como la temporada del año", ha terminado zanjando la firma valenciana.

Más allá de que las explicaciones de la cadena no han terminado de entusiasmar o convencer a algunos de los seguidores de la marca, el revuelo generado en redes ha servido también para aprender cómo se comprueba en realidad dónde se ha capturado la anchoa que después se distribuye al público desde sus lineales. Hay que fijarse en otro apartado de la etiqueta.

De hecho, lo indica el envase: "Zona de pesca: ver lote". Si se desplaza la mirada abajo a la derecha, donde aparece el sello del lote, también aparece ese código de números y letras que indica la zona de pesca: FAO34. FAO son las siglas que identifican a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y 34 es una de las zonas geográficas en las que esta entidad divide los océanos y mares del planeta.

FAO34 en el envase de las anchoas implica que estas fueron capturadas en esta zona, que comprende parte del Atlántico centro oriental: es decir, la costa de buena parte del continente africano. FAO34 se divide en varias zonas: la costa marroquí, Canarias y Madeira, la costa sahariana, el litoral de Cabo Verde o el Golfo de Guinea.