El gesto de Risto Mejide nada más anunciarse a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, será el nuevo vicepresidente primero del Gobierno. Además, Arcadi España, que hasta ahora era secretario de Estado de Política Territorial, será el nuevo ministro de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero, que será ahora la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas.

En España, las televisiones estaban atentas al gran anuncio que estaba programado para las 18:00 horas, pero al final ha habido un poco de retraso y no ha sido hasta las 18:18 horas aproximadamente que Sánchez ha comparecido y ha dado el gran anuncio.

El escritor y presentador de Todo Es Mentira (Cuatro), Risto Mejide, conocido por ser jurado en Operación Triunfo y Got Talent España, ha reaccionado en directo y ha llamado la atención su reacción al escuchar que era precisamente Carlos Cuerpo el nuevo vicepresidente primero.

Risto, orgulloso

Nada más escuchar el nombre de Carlos Cuerpo ha abierto las manos, con las palmas apuntando hacia el cielo, y luego ha dado un pequeño golpe con ellas en la mesa, ciertamente sorprendido. Después de que Sánchez diera las gracias al final de su discurso, Risto responde: "A ti, presidente".

"Primero Carlos Cuerpo, NUESTRO Carlos Cuerpo", afirmaba Risto apuntándose a él mismo con el dedo. El nuevo vicepresidente primero ha aparecido en varias ocasiones en el programa, llegando a afirmar que le encanta la sección económica del programa llamada Es viernes y el Cuerpo lo sabe, que Risto describió en su primer momento como "la sección más corta y más absurda de este programa".

Los colaboradores bromeaban con Arcadi España: "¿Y el susto que se habrá dado Arcadi Espada en su casa? Y el susto que se ha dado Arcadi España, que habrá dicho: "Madre mía, menudo marrón".

Así describe Sánchez a Carlos Cuerpo

En el anuncio, Sánchez ha descrito a Carlos Cuerpo, "como muchos saben" como uno de los economistas y servidores públicos "más brillantes de nuestro país". "Es doctor en economía, es funcionario, técnico comercial, economista del Estado, un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos, como la Comisión Europea y también desde la Secretaría General del Tesoro", ha comentado.

Ha considerado su trabajo frente al Ministerio de Economía "excepcional" y ha afirmado estar convencido de que será un fantástico vicepresidente primero.