Las impactantes imágenes de Emma Stone con la cabeza rapada en su nueva película con Yorgos Lanthimos 

Emma Stone acaparó gran parte de las miradas en la alfombra roja de los Globos de Oro el pasado enero cuando apareció con un corte de pelo pixie bastante alejado de la media melena que suele ser habitual en la actriz. En aquel momento, la duda estaba en si la oscarizada intérprete había decidido cortarse el pelo por mera estética o por su papel en la nueva película de Yorgos Lanthimos

La actriz ha vuelto a colaborar con el cineasta griego en Bugonia después de llevarse su segundo Oscar por su papel en Pobres criaturas. Hace unas semanas, Stone confirmó en una entrevista en la revista Vogue que se había rapado para el papel y que la experiencia había sido maravillosa.

"No hay mejor sensación en el mundo", aseguró la actriz en la revista. ¿La primera ducha que te das con la cabeza rapada? Dios mío, es increíble", añadió Stone, que lamenta no haber lucido más su nuevo look mientras estaban rodando la cinta.

Este jueves se ha desvelado el primer vistazo al cambio radical de la actriz para la cinta, que se ha presentado en el Festival de Venecia.

En Bugonia, Stone interpreta a una ejecutiva de éxito que termina siendo secuestrada por una pareja de conspiranoicos que piensan que en realidad es una extraterrestre que ha sido enviada a la Tierra para destruirla.

La actriz bromeó en la rueda de prensa con la posible presencia de vida inteligente en otros planetas citando a Carl Sagan y asegurando que coincide con él en que la idea de que los humanos estamos solos en el universo es bastante "narcisista". "Así que sí, lo digo, creo en los aliens", declaró entre risas Stone ante la prensa.

Emma Stone, en la alfombra roja del Festival de Venecia GETTY IMAGES

Stone volvió a acaparar todos los aplausos en la alfombra roja del festival, en la que brilló con un vestido de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora, plagado de apliques brillantes salpicados por toda la prenda, de escote cuadrado y falda abullonada.

Para disfrutar de Bugonia en las salas de cine españolas todavía habrá que esperar unos meses ya que la película se estrena el próximo 7 de noviembre.