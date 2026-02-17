Leire Martínez sorprende al pronunciarse así sobre si volvería a La Oreja de Van Gogh
La que fuera vocalista del conjunto donostiarra presenta su primer disco en solitario 'Historias de aquella niña'.
Después de que La Oreja de Van Gogh publicase su primer sencillo tras el regreso de Amaia Montero, Todos estamos bailando la misma canción, en el programa especial de Nochevieja, ahora Leire Martínez presenta su primer álbum en solitario tras la salida del grupo en octubre de 2024.
La de Errentería ya había publicado varios sencillos, como Mi nombre —en el que hacía un claro guiño a su salida de La Oreja de Van Gogh—, Tres deseos o colaboraciones con artistas como Abraham Mateo, Pole o Edurne, pero hasta este viernes 20 de febrero no publicará su primer LP.
En una entrevista con ABC, preguntada por si se vería volviendo con el grupo donostiarra, Martínez asegura que ahora mismo "no podría contestar" y que todo dependería del momento en cuestión. Sin embargo, no cierra del todo la puerta a un posible regreso con la banda.
"Yo nunca cierro puertas, porque sería negar parte importante de mi vida. Las cosas se acabaron como se acabaron, pero eso no implica que el tiempo que pasé con ellos también tuviera muchas cosas maravillosas. No quiero renunciar a eso ni olvidarlo, ni desterrarlo", explica. "Si llega ese día, habría que ver cómo, por qué... Si llega ese momento y siento que es una opción, pues por qué no", matiza.
Su "no sorpresa" tras el regreso de Amaia y su reacción inmediata
En la entrevista con el citado medio, Martínez también se sincera sobre cómo fue su reacción al enterarse de la noticia de la vuelta de Amaia Montero al grupo y del anuncio de la gira de La Oreja de Van Gogh con esta formación. Asegura no haber tenido "certezas", pero tampoco "dudas". "Creo que era la opción más lógica. Imaginar a una tercer persona me costaba incluso más", señala.
Asimismo, ha negado que hubiera cualquier tipo de propuesta de gira conjunta. "No hubo ningún tipo de propuesta ni por mi parte ni por la de ellos", señala. La artista, en su entrevista con El HuffPost en abril de 2025, apuntó que las continuas comparaciones con Montero eran síntoma de una "sociedad machista", pero también evidenciaban otro tipo de comportamientos.
"Permitimos como sociedad que esto ocurra porque la mayoría de lo que leo, la mayoría de lo que escucho, todo tiene un tinte desde la perspectiva de 'o conmigo o contra mí', 'ganadores y perdedores", indicó. No obstante, en ningún momento se sintió arrepentida o anclada a la etiqueta de exvocalista de LODVG. "Para mí son galones. Estoy superorgullosa de haber pasado por La Oreja y de todo lo que he vivido", indicó entonces.