Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Leire Martínez sorprende al pronunciarse así sobre si volvería a La Oreja de Van Gogh
Cultura
Cultura

Leire Martínez sorprende al pronunciarse así sobre si volvería a La Oreja de Van Gogh

La que fuera vocalista del conjunto donostiarra presenta su primer disco en solitario 'Historias de aquella niña'.

Marina Prats
Marina Prats
Leire Martinez en los premios de la Spanish Music AcademyEuropa Press via Getty Images

Después de que La Oreja de Van Gogh publicase su primer sencillo tras el regreso de Amaia Montero, Todos estamos bailando la misma canción, en el programa especial de Nochevieja, ahora Leire Martínez presenta su primer álbum en solitario tras la salida del grupo en octubre de 2024.

La de Errentería ya había publicado varios sencillos, como Mi nombre —en el que hacía un claro guiño a su salida de La Oreja de Van Gogh—, Tres deseos o colaboraciones con artistas como Abraham Mateo, Pole o Edurne, pero hasta este viernes 20 de febrero no publicará su primer LP.

En una entrevista con ABC, preguntada por si se vería volviendo con el grupo donostiarra, Martínez asegura que ahora mismo "no podría contestar" y que todo dependería del momento en cuestión. Sin embargo, no cierra del todo la puerta a un posible regreso con la banda.

"Yo nunca cierro puertas, porque sería negar parte importante de mi vida. Las cosas se acabaron como se acabaron, pero eso no implica que el tiempo que pasé con ellos también tuviera muchas cosas maravillosas. No quiero renunciar a eso ni olvidarlo, ni desterrarlo", explica. "Si llega ese día, habría que ver cómo, por qué... Si llega ese momento y siento que es una opción, pues por qué no", matiza.

Su "no sorpresa" tras el regreso de Amaia y su reacción inmediata

En la entrevista con el citado medio, Martínez también se sincera sobre cómo fue su reacción al enterarse de la noticia de la vuelta de Amaia Montero al grupo y del anuncio de la gira de La Oreja de Van Gogh con esta formación. Asegura no haber tenido "certezas", pero tampoco "dudas". "Creo que era la opción más lógica. Imaginar a una tercer persona me costaba incluso más", señala.

Asimismo, ha negado que hubiera cualquier tipo de propuesta de gira conjunta. "No hubo ningún tipo de propuesta ni por mi parte ni por la de ellos", señala. La artista, en su entrevista con El HuffPost en abril de 2025, apuntó que las continuas comparaciones con Montero eran síntoma de una "sociedad machista", pero también evidenciaban otro tipo de comportamientos.

"Permitimos como sociedad que esto ocurra porque la mayoría de lo que leo, la mayoría de lo que escucho, todo tiene un tinte desde la perspectiva de 'o conmigo o contra mí', 'ganadores y perdedores", indicó. No obstante, en ningún momento se sintió arrepentida o anclada a la etiqueta de exvocalista de LODVG. "Para mí son galones. Estoy superorgullosa de haber pasado por La Oreja y de todo lo que he vivido", indicó entonces.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO