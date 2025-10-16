Leire Martínez reacciona a la noticia del regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh: "No es mi historia"

Era un secreto a voces y al fin se ha hecho oficial: La Oreja de Van Gogh anunció este miércoles el regreso de Amaia Montero como vocalista, una noticia que vino acompañada de la salida —aunque temporal— de Pablo Benegas como guitarrista de conjunto donostiarra.

El regreso de Montero, todo un icono para nostálgicos de la banda que la ubican con éxitos como Rosas, Pop o La Playa, se ha acabado materializando tras meses de rumores desmentidos y un año después de la salida de Leire Martínez, la que fue vocalista del grupo durante 17 años en los que publicó cinco álbumes de estudio.

"De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", escribió el conjunto en el comunicado, donde dejaban claro que la salida de Benegas es circunstancial.

"Aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca", señalaron y añadieron: "Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor".

Tras hacerse público el cambio de formación, los ojos estaban en la reacción de Martínez, quien se ha comunicado por vía telefónica con El tiempo justo, el programa de Joaquín Prat en Telecinco. "Estoy a lo mío, trabajando. De verdad que no me voy a pronunciar en nada", ha recalcado.

La cantante, que se encuentra trabajando en su disco en solitario cuyo single Tu nombre, donde hacía una clara referencia a su salida de La Oreja de Van Gogh se publicó el pasado mes de abril, ha dejado claro que no tiene nada que ver con la formación. "No es mi notica, no tiene nada que ver conmigo. Entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia", ha enfatizado.

Todo un homenaje en 'OT'

Martínez, tras pasar por Factor X (Cuatro) y estar durante 17 años como vocalista en La Oreja de Van Gogh, se encuentra inmersa en su primer disco en solitario, que publicará previsiblemente en 2026 y se titulará Tres deseos, como uno de los singles publicados.

Esta canción se sumó a Tu nombre y a Tonto por ti, el último sencillo publicado el pasado 19 de septiembre en colaboración con Abraham Mateo. No obstante, está combinando su producción artística con la participación como jurado en OT 2025, en Amazon Prime Video.

Precisamente ahí, se ha elegido esta semana como canción grupal Tu nombre, el single que Martínez sacó el pasado mes de abril y que era toda una declaración de intenciones con respecto a su salida en La Oreja de Van Gogh. De hecho, incluyó una frase de El último vals, la que fue su primera canción con el grupo. "Es algo que nunca había dicho en voz alta y me di cuenta de que necesitaba hacerlo", declaró a El HuffPost, donde reveló que esta canción surgió desde el dolor al dejar la banda.

"Me di cuenta de que me ha costado mucho conectar con cualquier otra emoción que no fuera el dolor. Al principio me empeñaba en desplazar esa emoción, pero llegó un momento que dije, 'vamos a ver, ¿por qué no? Si ahora mismo es lo que siento, ¿por qué no voy a validar esa emoción? ¿Por qué no le voy a dar su lugar?", recordó.

De ahí que la elección de la canción en OT 2025 en una semana en la que el regreso de Amaia ha copado la actualidad no es casual. Además, la propia Leire Martínez se subirá con los concursantes a cantarla y ha compartido los ensayos con ellos con gran ilusión en sus redes sociales. "¡Madre mía cómo va a sonar esto! ¡Estoy superemocionada! ¡Gracias!", compartió.