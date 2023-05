Loquillo se sincera sobre la enfermedad que sufre: "Decidí no operarme"

Loquillo lleva más 40 años de trayectoria y, acompañado o no por sus trogloditas, no tiene previsión de parar. Este 2023, el cantante presenta un nuevo trabajo Diario de una tregua y, precisamente, sobre este título y sobre alguna de las canciones que incluye en este trabajo ha querido hablar en una entrevista con Aimar Bretos en Hora 25 (Cadena Ser).

Una de estas canciones, Voluntad de bien, habla precisamente de un mal momento personal, concretamente de la enfermedad que sufre. "Esta canción se hizo en un momento en el que se me diagnosticó una enfermedad grave en el cuello. Me dieron la opción de operarme y yo dije que no. Le dije a mi compositor, esto dura lo que dure. Será otra de las canciones que va a girar en la gira de poetas. Para mí a nivel emocional es la más importante", ha detallado.

La letra de esta canción incluye un verso que dice "dejadme morir, dejadme vivir, dejadme brindar, dadme de beber", algo que para Loquillo "avanza lo que viene y está puesta ahí porque dice muchas cosas".

A pesar del diagnóstico de bocio multinodular de tiroides que vivió, según contó él mismo en Diario Médico en 2021, asegura encontrarse bien, aunque no se atreve a mirar a largo plazo. "No hago planes por adelantado desde hace unos años. Disfruto de la vida, intento hacer feliz a los demás y sobre todo amo la música porque es lo que me hace vivir y estar vivo. Espero que todo vaya por la buena senda y esto se resuelva", ha señalado.

Además, ha recalcado que quiere vivir "con dignidad" y ha recordado el caso de su compañera, Susana Koska, que fue diagnosticada de cáncer de mama en 2011. "Tengo un ejemplo en casa: una persona que lleva 12 años luchando contra el cáncer", ha recordado. "Yo nunca me he escondido porque si tengo que buscar un ejemplo de actitud, valentía, de enfrentarte a los elementos lo tengo en mi casa y eso da mucho coraje", ha añadido.

Esta no es la primera vez que Loquillo habla de esta enfermedad. De hecho, él mismo habló de ella en varias entrevistas con El País, Mariskal Rock y en un artículo de Diario Médico, donde contó que se dio cuenta de la enfermedad al notarse un bulto en el cuello por el que no podía abrocharse una de sus camisas a medida.

"Analíticas y visitas a doctores llevaron a la conclusión de que se trataba de un bocio multinodular. Las pruebas determinarían la gravedad y no se descartaba dado el tamaño del bocio una operación de alto riesgo que pudiera amenazar las cuerdas vocales", señaló en su columna.

Según contó a Mariskal Rock la decisión de no operarse se debió a que esta operación pudiera afectar a sus cuerdas vocales. "Cuando entré en el estudio a grabar, tenía la sensación de que podía ser mi último disco y eso me dio coraje", añadió.